¿Tragedia en Hollywood? investigan la muerte de la hija de un legendario comediante

Qué se sabe sobre la muerte de Katherine Short, hija de Martin Short

Katherine, la primogénita del actor y la actriz canadiense Nancy Dolman, creció en el seno de una familia consolidada por un matrimonio de más de tres décadas. Tras el fallecimiento de su madre en 2010, ella y sus hermanos, Oliver Patrick y Henry Hayter, enfrentaron la pérdida de una figura central en sus vidas. A pesar de la enorme exposición mediática de su entorno cercano, la joven eligió un camino alejado de las luces de Hollywood para centrar sus esfuerzos en causas de profundo impacto humano.