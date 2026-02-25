¿Tragedia en Hollywood? investigan la muerte de la hija de un legendario comediante

Martin Short, comediante estadounidense, y su familia, están pasando por un duro momento de duelo debido al fallecimiento de su hija, Katherine Short. La mujer falleció a los 42 años, en su casa ubicada en Hollywood Hills, en Los Ángeles.
La causa de suicidio, aunque se está investigando, presuntamente es un posible suicidio. Las autoridades policiales de Los Ángeles están en plena investigación. Una llamada de emergencia cerca de las 18:40. Al llegar, encontraron a la mujer sin vida.
Aunque Martin se encuentra con una agenda ajustada debido a un espectáculo con todas las entradas vendidas, ni él ni su equipo emitieron un comunicado público relacionado con la muerte de su hija.
Qué se sabe sobre la muerte de Katherine Short, hija de Martin Short
Katherine, la primogénita del actor y la actriz canadiense Nancy Dolman, creció en el seno de una familia consolidada por un matrimonio de más de tres décadas. Tras el fallecimiento de su madre en 2010, ella y sus hermanos, Oliver Patrick y Henry Hayter, enfrentaron la pérdida de una figura central en sus vidas. A pesar de la enorme exposición mediática de su entorno cercano, la joven eligió un camino alejado de las luces de Hollywood para centrar sus esfuerzos en causas de profundo impacto humano.
Mientras su padre consolidaba una trayectoria icónica en el cine, el teatro y la televisión, ella prefirió mantener un perfil bajo y dedicar su carrera profesional al servicio social. Su labor se enfocó principalmente en el ámbito de la salud mental, donde desempeñó roles clave en instituciones de prestigio como el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA y el Camden Center. En estos espacios, brindó apoyo fundamental a pacientes y familias, priorizando siempre la contención y la ética profesional por sobre la fama heredada.
Su compromiso con el bienestar comunitario se extendió también a la clínica Amae Health y a la organización Bring Change 2 Mind, donde trabajó activamente para derribar los prejuicios que rodean a las enfermedades mentales. A través de la psicoterapia y la extensión comunitaria, buscó transformar la realidad de muchas personas que sufren el estigma social. Su legado profesional permanece vinculado a la solidaridad y al trabajo silencioso en favor de la salud pública, marcando una diferencia significativa en su área de especialización.