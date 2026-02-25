Secciones
Si te gustó Entrevías, mirá la película de José Coronado que es furor en Netflix

Tras el fenómeno de Entrevías, José Coronado vuelve a captar la atención del público con una película española que crece en el streaming y se posiciona entre las más vistas del año. Junto al Chino Darín, protagoniza una historia que combina ironía, drama y emociones al límite.

Hace 1 Hs

El fenómeno de las ficciones españolas no se detiene. Después del impacto que generó Entrevías en Netflix, muchos espectadores comenzaron a buscar nuevos títulos con el sello ibérico y rostros conocidos. En ese recorrido aparece con fuerza Historias para no contar, una película que, aunque se estrenó en cines en 2022, encontró en el streaming una segunda vida inesperada.

Sin grandes campañas publicitarias ni el impulso de un estreno reciente, el film logró posicionarse entre los títulos más vistos del año en plataformas digitales, impulsado por el boca a boca y el creciente interés por el cine español contemporáneo.

Cinco relatos, un mismo espejo emocional

La propuesta es clara: cinco historias independientes que giran en torno a encuentros incómodos, decisiones impulsivas y emociones mal gestionadas. Con un tono que oscila entre la comedia incómoda y el drama cotidiano, la película expone esas situaciones que cualquiera preferiría evitar… pero que terminan diciendo más de lo que aparentan.

Los segmentos —Tengo ganas de verte, Sandra, Los martes y los jueves, Me has hecho muy feliz estos meses y París— construyen un mosaico de relaciones atravesadas por silencios, reproches y contradicciones. Cada episodio funciona por separado, aunque en conjunto comparten una mirada irónica y compasiva sobre la fragilidad humana.

El sello de Cesc Gay

Detrás de la dirección está Cesc Gay, uno de los realizadores más sólidos del cine español actual. Su filmografía incluye títulos como Truman, protagonizada por Ricardo Darín, además de En la ciudad, Ficción y Krámpack.

Gay volvió a apostar por un guion centrado en los vínculos y en los matices emocionales, combinando diálogos filosos con actuaciones que se sienten naturales y cercanas.

Un elenco coral de primer nivel

La película reúne a figuras destacadas del cine español, entre ellos:

Anna Castillo

Javier Rey

Antonio de la Torre

Maribel Verdú

Javier Cámara

Quim Gutiérrez

La presencia de José Coronado y el Chino Darín suma atractivo para el público latinoamericano, especialmente para quienes descubrieron a Coronado a través de Entrevías.

Por qué sumarla a tu lista

Historias para no contar no es una comedia convencional ni un drama solemne. Es una mezcla precisa de ambos géneros, con escenas que generan risa y, al mismo tiempo, incomodidad. No hay héroes ni villanos: solo personas comunes enfrentadas a sus propios errores.

Ese equilibrio, junto a un guion ágil y actuaciones sólidas, explica su crecimiento sostenido en el streaming. Para quienes buscan una historia adulta, inteligente y con identidad propia, esta película se convierte en una recomendación inevitable.

