Si te gustó Entrevías, mirá la película de José Coronado que es furor en Netflix

El fenómeno de las ficciones españolas no se detiene. Después del impacto que generó Entrevías en Netflix, muchos espectadores comenzaron a buscar nuevos títulos con el sello ibérico y rostros conocidos. En ese recorrido aparece con fuerza Historias para no contar, una película que, aunque se estrenó en cines en 2022, encontró en el streaming una segunda vida inesperada.