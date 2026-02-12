José Coronado protagoniza en Netflix una miniserie española intensa que se ve en un fin de semana
José Coronado regresa a Netflix con El problema final, una miniserie de cinco episodios que mezcla misterio, crimen y encierro en un inquietante thriller de época, ya señalado como uno de los estrenos más impactantes del año.
José Coronado vuelve a colocarse en el centro de la escena con una de las apuestas más ambiciosas de Netflix para la ficción española. La plataforma confirmó el estreno de El problema final, una miniserie de apenas cinco episodios que ya es señalada como uno de los grandes lanzamientos del año, gracias a una combinación infalible: una historia de misterio clásico, ambientación de época y un elenco de primer nivel.
El anuncio se realizó en Madrid durante la presentación de los contenidos que Netflix prepara para 2026. Entre decenas de novedades, la producción protagonizada por Coronado logró destacarse de inmediato. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, una obra muy celebrada por la crítica y el público, que llegará al catálogo entre fines de 2026 y comienzos de 2027.
Un crimen en un lugar del que nadie puede escapar
La trama se sitúa en la primavera de 1959. Un violento temporal deja aisladas a trece personas en un pequeño islote cercano a Mallorca, donde todos se alojan en un hotel modesto y aparentemente tranquilo. La calma se rompe cuando Elisa Mander, una turista inglesa de perfil discreto, aparece muerta. Aunque en un primer momento el hecho parece un suicidio, pronto surgen indicios que apuntan a un asesinato.
En ese escenario cerrado, donde nadie puede entrar ni salir, emerge la figura de Basil, un actor retirado que años atrás interpretó a Sherlock Holmes en el cine. Casi sin proponérselo, será quien asuma la tarea de reconstruir lo ocurrido. A medida que avanza la investigación, cada huésped y cada empleado se convierte en sospechoso, y el caso se vuelve cada vez más complejo.
Thriller de época y homenaje al policial clásico
El problema final retoma las reglas tradicionales del género: un espacio limitado, un grupo reducido de personajes y una investigación basada en la observación, el diálogo y la deducción. La novela de Pérez-Reverte, en la que se inspira la serie, fue leída como un homenaje al universo de Sherlock Holmes, aunque con una impronta propia y contemporánea. Esa estructura cerrada y sofisticada resultó ideal para una adaptación en formato breve.
Producción, rodaje y equipo creativo
La miniserie está producida por Mod Producciones, con Fernando Bovaira como productor y Urko Errazquin como productor ejecutivo. Los guiones llevan la firma de Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré, mientras que la dirección quedó en manos de Félix Viscarret.
El rodaje comenzó en abril de 2025 y se extendió durante dos meses. Las primeras escenas se filmaron en Lloret de Mar, mientras que la segunda etapa se desarrolló en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, además de distintas locaciones de Madrid y Toledo.
El regreso de Coronado a uno de sus territorios favoritos
Con este proyecto, José Coronado refuerza su vínculo con Netflix, una alianza que ya le dio grandes resultados. Tras el éxito de Entrevías y Legado, el actor vuelve a encabezar una producción llamada a captar la atención del público. Su personaje, Basil, combina carisma, pasado ficticio y una mirada aguda sobre el comportamiento humano, elementos clave para sostener el suspenso a lo largo de los cinco episodios.
Un elenco coral de alto impacto
Junto a Coronado, la serie reúne a figuras muy reconocidas de la televisión y el cine español: María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú, Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto, entre otros. El reparto coral refuerza la dinámica de sospecha constante que atraviesa la historia.
Con una duración acotada, una estética cuidada y una trama cargada de giros, El problema final se perfila como uno de los títulos más fuertes de Netflix en los próximos meses y confirma a José Coronado como uno de los rostros más sólidos del thriller español actual.