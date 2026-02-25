Secciones
Mate antiestrés: cómo prepararlo para reducir la ansiedad

Conocé el truco para que esta infusión no altere tu sistema nervioso.

Hace 2 Hs

El mate es una bebida popular consumida por millones de argentinos. A pesar de que tiene muchos beneficios para el organismo, también es cierto que muchas personas sufren alteraciones en su sistema nervioso al consumirlo.

Por esta razón, una usuaria de TikTok, que se dedica a dar tips sobre salud y alimentación, compartió en la plataforma cuál es el secreto para preparar un mate anti estrés y ansiedad. "Cómo armo el mate para que no me altere el sistema nervioso, me caiga súper bien a nivel digestivo y no me inflame". En cuestión de horas, sus consejos se viralizaron.

Cuál es el secreto para preparar un mate anti estrés y ansiedad

La tiktoker explicó que lo fundamental es agregarle muchos yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Además, aconsejó reemplazar la yerba tradicional por yerba orgánica. "Lo primero es un 20% de yerba. Si es orgánica y suave, mejor. Ahora, los yuyos. Le voy a poner un poco de carqueja, que es hepato protectora, mejora la función del hígado y disminuye los niveles de azúcar en sangre", comenzó diciendo.

"Un poco de cola de caballo, que ayuda muchísimo a la retención de líquidos, y un poquito de yerba, melissa y manzanilla. Estas hierbas alivian el estrés, promueven la relajación y tienen propiedades antimicrobianas", detalló. Luego, añadió otro dato importante: intentar no utilizar un mate de calabaza. "A mí los de calabaza no me funcionan, me inflaman muchísimo. En cambio los que son de madera, son mucho más suaves. La idea es que jueguen con los yuyos, que prueben diferentes combinaciones. Lo importante es que no predomine la yerba", concluyó.

Mate sin yerba: la receta para personas con problemas digestivos

Una influencer de TikTok, llamada Nash Wigutov (@unpocodenash), dio a conocer a través de su cuenta una forma de tomar mate sin yerba "apto inflamación", para quienes sufren de problemas estomacales. 

"Este mate es riquísimo. Si están con problemas como yo y son adictos a tomar mate, este mate, cero, no te hace nada. Es buenísimo", aseguró la tiktoker. Además, agregó que se ceba como un mate normal.

Receta de mate sin yerba para personas con problemas estomacales

Ingredientes

Orégano seco.

Coco rallado.

Canela en rama.

Anís estrellado.

1 saquito de té verde.

Preparación

Agarrar un mate y colocar la bombilla.

Verter el orégano, el coco rallado, la canela en rama, el anís estrellado y el contenido de 1 saquito de té verde. Todas las cantidades son a elección.

Cebar con agua como se hace normalmente. Idealmente, la temperatura debe estar entre los 70° C y 80° C.

¡Listo!

