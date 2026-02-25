Secciones
SociedadSalud

Estas proteínas saludables bajan el colesterol y ayudan a adelgazar

Consumirlas tiene un efecto positivo en parámetros cardiometabólicos como el colesterol LDL incluso en periodos cortos de una semana.

Las novedosas proteínas saludables que bajan el colesterol y ayudan a adelgazar Las novedosas proteínas saludables que bajan el colesterol y ayudan a adelgazar
Hace 2 Hs

La alimentación es fundamental para mantenerse saludable, a diario se llevan a cabo diferentes investigaciones y una de ellas llegó a una conclusión lo sería favorable para bajar el colesterol y que también ayudaría a adelgazar.

Un estudio de la Universidad de Granada demostró que reemplazar el consumo de carne por alternativas vegetales reduciría el colesterol total y el colesterol LDL e, incluso, colaboraría en la reducción del peso corporal en un corto plazo.

Ejercicio o alimentación: ¿a qué debemos prestar atención para reducir el riesgo de padecer demencia?

Ejercicio o alimentación: ¿a qué debemos prestar atención para reducir el riesgo de padecer demencia?

Los especialistas analizaron ocho investigaciones previas que incluían datos de siete ensayos clínicos aleatorizados en los que se evaluaron diferentes intervenciones basadas en el reemplazo del consumo de carne con alternativas vegetales, formuladas a través de proteínas extraídas de hongos, vegetales y/o legumbres.

Esta dieta se aplicó a un total de 369 adultos libres de enfermedades cardiovasculares. Esta es la primera revisión buscaba determinar la efectividad del reemplazo de la carne con las alternativas vegetales que se pueden encontrar en el mercado actual en parámetros de salud cardiometabólica.

¿Qué indicaron los resultados?

Los resultados reafirman los posibles beneficios que tendría el reemplazo del consumo de carne por estas alternativas vegetales en la salud cardiometabólica. Estos productos simulan a la carne en características organolépticas (textura, aroma, sabor) y en composición nutricional, por lo cual podrían ser consideradas como un paso previo a la transición hacia dietas más vegetales sin renunciar a la “experiencia de consumir carne”.

Las novedosas proteínas saludables que bajan el colesterol y ayudan a adelgazar Las novedosas proteínas saludables que bajan el colesterol y ayudan a adelgazar

Este estudio demostró que el reemplazo de carne por alternativas vegetales tiene un efecto positivo en algunos parámetros cardiometabólicos como el colesterol LDL incluso en periodos cortos de una semana. Además, indicó que el mercado de productos vegetales está en auge y será necesario explorar cómo estas alternativas pueden impactar en la salud cardio metabólica a largo plazo e, incluso, en otros aspectos fundamentales como la salud mental y la microbiota.

También, destacó que es importante resaltar que estos efectos podrían ser mayores en personas que tengan valores más altos de colesterol o un peor perfil de salud cardio metabólica y que podrían ser utilizados como un paso previo hacia una transición a una dieta más vegetal, reduciendo el consumo de productos cárnicos, que implicaría beneficios no sólo en la salud de las personas sino también en el medio ambiente.

Temas ArgentinaMedio Ambiente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conocé el desayuno ideal para empezar el día lleno de energía

Conocé el desayuno ideal para empezar el día lleno de energía

Ni caminar ni correr: el ejercicio simple que recomiendan para adultos mayores

Ni caminar ni correr: el ejercicio simple que recomiendan para adultos mayores

Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
6

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Más Noticias
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Sal gruesa en el lavado: el truco casero para blanquear la ropa y las telas del hogar

Sal gruesa en el lavado: el truco casero para blanquear la ropa y las telas del hogar

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

El cielo podría cubrirse por la tarde y las lloviznas volverían por la noche en Tucumán

El cielo podría cubrirse por la tarde y las lloviznas volverían por la noche en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Cafayate y Tafí del Valle, ciudades espejo frente al debate por el tránsito

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Límites, protocolos y posturas frente a los excesos en el UPD

Comentarios