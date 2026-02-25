Estas proteínas saludables bajan el colesterol y ayudan a adelgazar

La alimentación es fundamental para mantenerse saludable, a diario se llevan a cabo diferentes investigaciones y una de ellas llegó a una conclusión lo sería favorable para bajar el colesterol y que también ayudaría a adelgazar.
Un estudio de la Universidad de Granada demostró que reemplazar el consumo de carne por alternativas vegetales reduciría el colesterol total y el colesterol LDL e, incluso, colaboraría en la reducción del peso corporal en un corto plazo.
Los especialistas analizaron ocho investigaciones previas que incluían datos de siete ensayos clínicos aleatorizados en los que se evaluaron diferentes intervenciones basadas en el reemplazo del consumo de carne con alternativas vegetales, formuladas a través de proteínas extraídas de hongos, vegetales y/o legumbres.
Esta dieta se aplicó a un total de 369 adultos libres de enfermedades cardiovasculares. Esta es la primera revisión buscaba determinar la efectividad del reemplazo de la carne con las alternativas vegetales que se pueden encontrar en el mercado actual en parámetros de salud cardiometabólica.
¿Qué indicaron los resultados?
Los resultados reafirman los posibles beneficios que tendría el reemplazo del consumo de carne por estas alternativas vegetales en la salud cardiometabólica. Estos productos simulan a la carne en características organolépticas (textura, aroma, sabor) y en composición nutricional, por lo cual podrían ser consideradas como un paso previo a la transición hacia dietas más vegetales sin renunciar a la “experiencia de consumir carne”.
Este estudio demostró que el reemplazo de carne por alternativas vegetales tiene un efecto positivo en algunos parámetros cardiometabólicos como el colesterol LDL incluso en periodos cortos de una semana. Además, indicó que el mercado de productos vegetales está en auge y será necesario explorar cómo estas alternativas pueden impactar en la salud cardio metabólica a largo plazo e, incluso, en otros aspectos fundamentales como la salud mental y la microbiota.
También, destacó que es importante resaltar que estos efectos podrían ser mayores en personas que tengan valores más altos de colesterol o un peor perfil de salud cardio metabólica y que podrían ser utilizados como un paso previo hacia una transición a una dieta más vegetal, reduciendo el consumo de productos cárnicos, que implicaría beneficios no sólo en la salud de las personas sino también en el medio ambiente.