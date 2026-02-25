Estas proteínas saludables bajan el colesterol y ayudan a adelgazar

Este estudio demostró que el reemplazo de carne por alternativas vegetales tiene un efecto positivo en algunos parámetros cardiometabólicos como el colesterol LDL incluso en periodos cortos de una semana. Además, indicó que el mercado de productos vegetales está en auge y será necesario explorar cómo estas alternativas pueden impactar en la salud cardio metabólica a largo plazo e, incluso, en otros aspectos fundamentales como la salud mental y la microbiota.