Gran Hermano: Quién es Yanina Zilli, la exvedette que tuvo romances con Luis Miguel y Maradona y fue un ícono en los 90

Los romances que resonaron entre el público

Su vida amorosa también fue de interés entre la audiencia. Vivió romances al lado de Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini. En una entrevista para La Nación, comentó cómo fue su experiencia con el Sol de México y otras de sus relaciones. “Tuve muchas historias de amor, por eso siempre digo que tengo crédito. Ahora no estoy con nadie pero ya voy a volver a estar, porque me gustaría encontrar un compañero, alguien con quien compartir la vida con amorosidad y respeto. Tuve una noche de amor con Luis Miguel, un touch and go. En ese momento no era tan conocida”, contó la artista.