Gran Hermano: Quién es Yanina Zilli, la exvedette que tuvo romances con Luis Miguel y Maradona y fue un ícono en los 90

Las sorpresas no faltaron en las presentaciones de la nueva edición de Gran Hermano en su versión “Generación Dorada”. En esta ocasión, en la que la producción tiene la facultad de elegir a sus participantes, aparecieron nombres de gran trayectoria en el ámbito del espectáculo nacional y el de Yanina Zilli no es la excepción. La exvedette de 59 años se presentó al programa tras 20 años de haberse alejado de las pantallas.
Los perfiles con experiencia mediática y exposición previa son los que se repiten en la nueva edición de Gran Hermano. Entre ellos se encuentra Yanina Zilli, incorporación que generó expectativa por su larga trayectoria y una cara familiar para quienes consumían televisión en los 90.
La carrera de Zilli en la TV
Zilli nació en la ciudad de Arequito, Santa Fe, lugar donde se crió hasta viajar a Rosario con la intención de ingresar a la universidad. Intentó estudiar derecho, aspiró a ser profesora de educación física y finalmente sucumbió a la decisión de radicarse en Buenos Aires para seguir su sueño de ser actriz.
La determinación no fue errada. Pronto se convirtió en una de las figuras más buscadas por los productores televisivos de los años noventa, trabajando con muchos capocómicos. Además, encabezó varias obras de teatro, donde destacó por su carisma y se convirtió en una de las vedettes del momento. La actriz compartió escenario con figuras de gran peso en el medio como Hugo Sofovich, Jorge Corona, Emilio Disi, Miguel Del Sel y Ana Acosta, entre otros.
Los romances que resonaron entre el público
Su vida amorosa también fue de interés entre la audiencia. Vivió romances al lado de Luis Miguel, Diego Maradona, Martín Palermo y Ricardo Bochini. En una entrevista para La Nación, comentó cómo fue su experiencia con el Sol de México y otras de sus relaciones. “Tuve muchas historias de amor, por eso siempre digo que tengo crédito. Ahora no estoy con nadie pero ya voy a volver a estar, porque me gustaría encontrar un compañero, alguien con quien compartir la vida con amorosidad y respeto. Tuve una noche de amor con Luis Miguel, un touch and go. En ese momento no era tan conocida”, contó la artista.
Mientras realizaba una de sus producciones más exitosas, “Rompeportes”, surgió el amor entre ella y Martín Palermo. Ella se encontraba en Mar del Plata y, antes de ir al teatro, tuvieron un encuentro, pero eso no terminó ahí. “Estuvimos todo el verano juntos, nos volvimos a ver en Buenos Aires pero después me fui a Miami. También tuve una historia con Maradona”, comentó la actriz recordando con ternura al astro del fútbol.