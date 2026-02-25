Cierran comercios y suspenden vuelos por la tormenta de nieve en Estados Unidos

Prohibiciones

En esta parte de la región de Nueva Inglaterra, los desplazamientos no esenciales de vehículos continuaban prohibidos y las escuelas cerradas este martes. En la mañana, más de 250.000 hogares estaban aún sin suministro eléctrico en Massachusetts, otros 35.000 en Nueva Jersey y 24.000 en Delaware, de acuerdo con el sitio de monitoreo PowerOutage.com.