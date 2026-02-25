Secciones
Mundo

Cierran comercios y suspenden vuelos por la tormenta de nieve en Estados Unidos
Cierran comercios y suspenden vuelos por la tormenta de nieve en Estados Unidos
Hace 3 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El noreste de Estados Unidos sigue afrontando este martes las consecuencias de una fuerte tormenta de nieve que golpea la zona desde hace dos días, con más de 330.000 hogares aún sin suministro eléctrico y numerosas escuelas cerradas.

Más de 60 centímetros de nieve cayeron sobre gran parte de la región entre la noche del domingo y la noche del lunes.

Zonas costeras al sur de Boston, en los estados de Massachusetts y Rhode Island, se vieron afectadas, con más de 90 cm caídos en algunos lugares, según servicios meteorológicos.

Prohibiciones

En esta parte de la región de Nueva Inglaterra, los desplazamientos no esenciales de vehículos continuaban prohibidos y las escuelas cerradas este martes. En la mañana, más de 250.000 hogares estaban aún sin suministro eléctrico en Massachusetts, otros 35.000 en Nueva Jersey y 24.000 en Delaware, de acuerdo con el sitio de monitoreo PowerOutage.com.

La víspera, el número de hogares afectados alcanzó los 650.000 en el punto álgido de la tormenta, que también se caracterizó por rachas de viento superiores a los 100 km/h.

Unos 2.000 vuelos fueron cancelados y cerca de 1.000 sufrieron retrasos ayer, principalmente en el aeropuerto de Boston y en los de Nueva York. Más de 9.000 vuelos habían sido cancelados.

Una megatormenta de nieve deja unos 21 muertos y 800.000 hogares sin energía

Una megatormenta de nieve deja unos 21 muertos y 800.000 hogares sin energía

Ayer, por primera vez en 153 años, el periódico “Boston Globe” no distribuyó su edición diaria el martes debido a las condiciones que “hacían imposible la impresión y la entrega del periódico”, según un artículo publicado en su sitio web.

Del 23 al 26 de enero, una tormenta con nieve y lluvia helada afectó a estados desde Nuevo México (suroeste) hasta Maine (noreste). La ola de frío causó más de 100 muertes en todo el país, incluidos al menos 18 solo en Nueva York.

Temas Estados Unidos de AméricaNuevo MéxicoNueva York
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de EEUU y anunció que impondrá nuevos aranceles del 10%

Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de EEUU y anunció que impondrá nuevos aranceles del 10%

Trump sube aranceles globales tras el revés de la Corte

Trump sube aranceles globales tras el revés de la Corte

Dos universitarios de EE.UU. crean mapa del ICE para proteger migrantes latinos

Dos universitarios de EE.UU. crean "mapa del ICE" para proteger migrantes latinos

¿Qué persigue Trump con un posible ataque a Irán?

¿Qué persigue Trump con un posible ataque a Irán?

Lo más popular
¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar
1

¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica
2

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago
3

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal
4

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”
5

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
6

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

Comentarios