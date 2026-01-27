Una megatormenta de nieve deja unos 21 muertos y 800.000 hogares sin energía

Una enorme tormenta invernal, con temperaturas polares, azotaba ayer por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 21 fallecidos, un millón de hogares sin energía eléctrica y miles de aviones en tierra. En la región de los Grandes Lagos, en el norte de Estados Unidos, los residentes despertaron con temperaturas inferiores a -20 °C.