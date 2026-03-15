La variedad en la práctica deportiva más que la cantidad prolonga la vida

El trío de facetas que hay que entrenar son: el VO2, la fuerza muscular y el equilibrio y la movilidad. El primer item se refiere a la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede absorber cuando se realiza un ejercicio que requiere esfuerzo, es el desarrollo del corazón que, lógicamente, si es fuerte no sufrirá infartos. El segundo es la actividad para evitar la pérdida de músculo, hacer pesas, calistenia usar bandas elásticas son recomendables. Y el tercero evitará caídas en la vejez, una de las principales causas de muerte indirecta; el yoga, pilates, danza y taichi son recomendables.