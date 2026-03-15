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La variedad en la práctica deportiva más que la cantidad prolonga la vida

Especializarse en una sola actividad física no es tan efectivo como hacer más de una.

EN LA VARIEDAD ESTÁ LA EFECTIVIDAD. Hacer múltiples deportes antes que uno sólo, es mejor. IMAGEN CREADA POR IA EN LA VARIEDAD ESTÁ LA EFECTIVIDAD. Hacer múltiples deportes antes que uno sólo, es mejor. IMAGEN CREADA POR IA
Hace 1 Hs

A quienes les gustan los deportes de manera amateur suelen practicar varios para saciar ese deseo. A veces el lamento es: “¿Cómo no me dedico a uno y lo hago lo mejor posible en vez de practicar tantos y a medias?" Esa reflexión tiene sustento científico para sacarle toda carga negativa. Quienes optan por eso, al tiempo que satisfacen sus necesidades, forman parte de una población que tiene un 19% menos de mortalidad prematura.

Así que la variedad es mejor que la cantidad. Hacer una única actividad, incluso si el tiempo total de ejercicio es el mismo, no es tan efectivo como practicar varias. Esa diversidad es un plus integral para el cuerpo. 

Es la mejor manera de activar el concepto de “resiliencia sistémica”. Si siempre se corre, por ejemplo, los músculos y articulaciones que trabajarán serán siempre los mismos. Lo que se consigue al variar, es “obligar” al cuerpo a adaptarse a diferentes estímulos y en diferentes partes, así se generarán menos lesiones por uso excesivo, ya que el impacto en el cuerpo es más distribuido.

Lo que hay que tener en cuenta

Para vivir más, como hay que “atacar” tres frentes y no hay ninguna actividad única que lo logre por completo, la diversidad tiene que ser la máxima y no la unicidad.

El trío de facetas que hay que entrenar son: el VO2, la fuerza muscular y el equilibrio y la movilidad. El primer item se refiere a la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede absorber cuando se realiza un ejercicio que requiere esfuerzo, es el desarrollo del corazón que, lógicamente, si es fuerte no sufrirá infartos. El segundo es la actividad para evitar la pérdida de músculo, hacer pesas, calistenia usar bandas elásticas son recomendables. Y el tercero evitará caídas en la vejez, una de las principales causas de muerte indirecta; el yoga, pilates, danza y taichi son recomendables.

Para poner más claridad: alguien que solo hace pesas tiene un corazón menos eficiente; alguien que solo corre tiene músculos y huesos más débiles. La combinación de ambos reduce el riesgo de mortalidad comparado con hacer solo uno.

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