Acuerdo con el FMI: una misión de Economía llegó a Estados Unidos para avanzar en la segunda revisión

Una misión del Ministerio de Economía de la Nación viajó a Washington para continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la revisión del programa de deuda. El equipo que viajó a Estados Unidos está encabezado, confirmaron fuentes del Fondo a este medio, por el viceministro José Luis Daza.
El hecho de que la discusión continúe ahora en la sede del Fondo revela que las definiciones centrales no habrían quedado cerradas durante la misión en el país.
El equipo económico pretende cerrar cuanto antes el entendimiento a nivel técnico, de modo que el board del FMI pueda tratar el expediente argentino. De aprobarse la revisión, el país accedería a un desembolso cercano a los U$S1.000 millones, que se sumarían a las reservas del BCRA.
La revisión se centra en el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa hasta el cierre de 2025. La Argentina cumplió con la mayoría de los objetivos acordados, con excepción de la meta de acumulación de reservas internacionales.
Ese desvío obligará al directorio del FMI a conceder un nuevo “waiver” por el incumplimiento de la meta de reservas, algo que ya había ocurrido en la revisión anterior. En el equipo económico confían en que la situación actual muestra señales más favorables que las de 2025.
Compras de divisas y metas ambiciosas para 2026
Desde enero de 2026, el Banco Central, que preside Santiago Bausili, inició una etapa de compras sostenidas de divisas en el mercado cambiario. Bajo la denominada fase 4 del programa monetario, la autoridad monetaria acumuló más de U$S2.000 millones de dólares en lo que va del año.
La meta anual es ambiciosa: el objetivo oficial es sumar entre U$S10.000 y U$S17.000 millones, en función del nivel de remonetización de la economía y del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios, consignó Todo Noticias (TN).
Durante la última conferencia de prensa oficial, en el FMI valoraron los avances fiscales y el esfuerzo por recomponer reservas. La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló recientemente que el Fondo alienta a las autoridades argentinas a continuar fortaleciendo las reservas, consolidar la confianza en la moneda local y sostener el orden fiscal.
También destacó los superávits primarios obtenidos y expresó la expectativa de que el presupuesto 2026 profundice ese sendero.