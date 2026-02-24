Secciones
Femicidio en Santiago del Estero: Karina La Princesita difundió la imagen del acusado y pidió justicia por Thania

La artista se manifestó con un mensaje de repudio: "Esta es la cara del asesino porque siempre se publica a la víctima". Datos clave de la investigación.

Karina La Princesita junto a Thania Santillán. Foto tomada de a24.com. Karina La Princesita junto a Thania Santillán. Foto tomada de a24.com.
Hace 37 Min

El femicidio de Thania Santillán, la joven de 22 años asesinada en Santiago del Estero, generó conmoción y múltiples expresiones de repudio. Entre ellas, la de Karina La Princesita, quien utilizó sus redes sociales para manifestarse y reclamar justicia.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una imagen en la que se la veía junto a la joven, quien había asistido a uno de sus shows. Luego publicó la fotografía del acusado y escribió: "Esta es la cara del asesino porque siempre se publica la cara de la víctima", expresó con repudio. En otra historia, sumó una imagen de la joven con la frase "Justicia por Thania", según informó A24.

Las redes sociales de Thania demostraron que era fanática de la cantante ya que conservaba fotografías que se había tomado con ella en distintos recitales. La identificación pública de la artista con la víctima volvió a poner el foco sobre el caso y amplificó el pedido de justicia.

Los detalles del informe forense

En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que aportaron datos clave para reconstruir el ataque. Thania fue asesinada a balazos en un camino vecinal de la localidad de Las Tinajas, en el departamento Moreno.

Los estudios forenses confirmaron que recibió dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en la sien. Este último disparo le provocó la muerte de manera instantánea. Además, los especialistas descartaron la existencia de signos de abuso sexual, una versión que había comenzado a circular tras conocerse el crimen.

El principal sospechoso fue su ex pareja, con quien Thania habría terminado la relación hace aproximadamente un año. El día previo al femicidio se reencontraron en la casa de una tía de la joven, donde compartieron mates y acordaron realizar un viaje juntos, según informó A24.

Según la reconstrucción de los hechos, cerca de las cinco de la madrugada el acusado pasó a buscarla en su moto y tras recorrer unos diez kilómetros, se habría producido una discusión en medio de la cual el hombre la amenazó con un arma de fuego. En ese contexto, la joven envió mensajes pidiendo ayuda, consciente del riesgo que corría. 

Después de cometer el crimen, Cristian Salto, su ex pareja, se ocultó durante varias horas en una zona montañosa.

Finalmente fue detenido e imputado como principal responsable del femicidio. Los resultados forenses y los mensajes enviados por la joven antes del ataque se incorporaron al expediente como elementos centrales para esclarecer la secuencia completa del hecho.

