Femicidio en Santiago del Estero: confirman que Thania Santillán recibió dos tiros tras pedir auxilio

Lo que ocurrió entre las 5.30 y las 9.30 es el foco de la investigación. La principal hipótesis indica que se desató una discusión y Salto comenzó a amenazarla con un arma de fuego. En medio de la desesperación, la joven logró enviar mensajes a su madre, a su tía y a su prima alertando que su exnovio estaba armado y que temía por su vida. Incluso, llegó a contactarse con la Policía para pedir auxilio, pero la ayuda no llegó a tiempo para evitar la tragedia.