Femicidio en Santiago del Estero: asesinan de tres disparos a una joven de 22 años y detienen a su pareja

Un nuevo femicidio volvió a sacudir al interior de la provincia de Santiago del Estero en las primeras horas de este viernes. El crimen ocurrió en la localidad de Las Tinajas, departamento Moreno, y la principal hipótesis apunta a la pareja de la víctima como autor del ataque.
La joven asesinada fue identificada como Thania Santillán, de 22 años. Según la información preliminar, fue hallada sin vida en un camino vecinal de la zona rural, donde habría recibido tres disparos de arma de fuego.
El principal acusado es Diego Salto, pareja de la víctima, quien habría sido señalado como el responsable del hecho. De acuerdo con los datos recabados por el sitio El Liberal, el hombre se encontraba armado en las inmediaciones cuando la joven ya yacía tendida en el suelo.
Efectivos policiales de la ciudad de Quimilí se dirigieron hacia el sitio para intervenir ante la dramática escena y asegurar el perímetro. En paralelo, se aguardaba la llegada de peritos y autoridades judiciales para iniciar las actuaciones correspondientes y recolectar pruebas clave para la investigación.
La fiscal Lucía González Farías se trasladó hacia el lugar del crimen para ponerse al frente de la causa y coordinar las medidas judiciales pertinentes, entre ellas la recolección de testimonios y el secuestro del arma que habría sido utilizada en el ataque.
El hecho generó profunda conmoción en la pequeña comunidad de Las Tinajas. Vecinos de la zona manifestaron su consternación ante lo sucedido y expresaron temor por la violencia desatada en un ámbito rural donde este tipo de episodios no son frecuentes.