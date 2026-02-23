Secciones
Crecen los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe

La versión cobró aún más fuerza luego de que en el programa de Moria Casan se señalara que Macri estaría iniciando un vínculo con Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matias Martin.

Crecen los rumores de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe
23 Febrero 2026

Medios argentinos aseguraron en las últimas horas que Juliana Awada estaría comenzando un romance con el rey de España Felipe VI tras su separación de Mauricio Macri. La versión fue lanzada en televisión y rápidamente generó repercusión tanto en el ambiente político como en el mundo del espectáculo.

La información se conoció en el programa Intrusos, donde el periodista Rodrigo Lussich sorprendió a sus compañeros con lo que definió como una “bomba internacional”. Según detalló al aire, existiría un supuesto acercamiento entre el monarca español y la ex primera dama argentina.

“Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales”, afirmó el conductor, quien además sostuvo que el rey estaría separado de Letizia Ortiz desde hace años, aunque por razones institucionales continuarían cumpliendo juntos con la agenda oficial.

La versión cobró aún más fuerza luego de que en el programa de Moria Casan se señalara que Macri estaría iniciando un vínculo con Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matias Martin. Esa información alimentó las especulaciones sobre una nueva etapa sentimental para ambos exintegrantes de la pareja presidencial.

Cabe recordar que, tras su separación, Awada ya había sido vinculada con distintos empresarios, versiones que fueron desmentidas en su momento. Hasta ahora, no hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas mencionados.

Por el momento, se trata de trascendidos mediáticos que circulan en programas de espectáculos, sin declaraciones públicas que los respalden. Mientras tanto, el rumor ya instaló un inesperado capítulo internacional en la vida sentimental de la ex primera dama.

