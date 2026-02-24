Leandro Paredes está casi recuperado y ya tiene fecha para volver en Boca

Mientras el plantel de Boca Juniors se concentra para dar el primer paso en la Copa Argentina con la presión de obtener un triunfo que oxigene el ciclo de Claudio Úbeda, en el predio de Ezeiza se cocina la noticia que todos esperaban. Leandro Paredes, el eje y capitán del equipo, avanza a pasos agigantados en la rehabilitación de su tobillo derecho. Tras ausentarse en el clásico ante Racing y quedar fuera de la convocatoria para el duelo de este martes ante Gimnasia de Chivilcoy, el volante central ya tiene una fecha marcada en el calendario para su reaparición: el próximo sábado en la Bombonera ante el "Lobo" mendocino.