El costo de la derrota: River se fue de Liniers con las manos vacías y la enfermería llena

El que no corrió con la misma suerte fue Kendry Páez. El ecuatoriano, que llegó a préstamo desde el Chelsea inglés para esta temporada, sufrió una dura caída sobre uno de sus hombros tras una disputa aérea cerca del cuarto de hora del complemento. Aunque intentó seguir jugando con el brazo pegado al cuerpo, el dolor lo superó y a los 25 minutos debió ser reemplazado por Ian Subiabre, sumando otra frustración para un entrenador que lo había mandado al campo en busca de soluciones futbolísticas.