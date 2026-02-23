El costo de la derrota: River se fue de Liniers con las manos vacías y la enfermería llena
Tras caer por la mínima ante Vélez, el foco del "Millonario" se trasladó de los puntos perdidos al parte médico: tres figuras titulares se retiraron con molestias y son la gran incógnita para la recuperación en el Monumental.
El arranque de la derrota 1-0 frente a Vélez, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura, fue una verdadera pesadilla para River. Cuando el reloj apenas marcaba los seis minutos, Manuel Lanzini aplicó la inexorable "ley del ex" y puso en ventaja al "Fortín" en Liniers. Pero el trago amargo no terminó ahí para la visita. Antes de llegar a la media hora de juego, Marcelo Gallardo perdió a su carta más desequilibrante.
A los 27 minutos, la transmisión oficial captó al juvenil Joaquín Freitas realizando movimientos precompetitivos a un costado del campo. Las alarmas se encendieron de inmediato y el cuarto árbitro confirmó los temores levantando el cartel para marcar la salida del número 10 y el ingreso del 35.
Juan Fernando Quintero abandonó el césped visiblemente afectado. Con claros gestos de dolor y tomándose la pierna derecha, el colombiano se sentó en el banco de suplentes sin siquiera cruzar un saludo con el "Muñeco". Rápidamente, el cuerpo médico se acercó a su posición y le aplicó hielo en la zona afectada para intentar calmar la molestia.
El desgaste físico parece haberle pasado factura al talentoso mediocampista. Cabe recordar que "Juanfer" venía de completar los 90 minutos el último martes frente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina, donde fue la gran figura y anotó de penal el único gol del triunfo. En lo que va del año, Quintero acumula siete presentaciones oficiales (seis por el Apertura y una por la copa nacional), con un saldo de tres festejos (dos a Gimnasiay el mencionado ante Bolívar) y una asistencia a Gonzalo Montiel en el cruce contra Barracas Central.
Una enfermería inesperada en el complemento
Lejos de encontrar paz, la segunda mitad trajo más complicaciones para el "Millonario". Franco Armani, que volvía a la titularidad tras una larga inactividad, no pudo completar el encuentro y le cedió su lugar bajo los tres palos al juvenil Santiago Beltrán. A su vez, Aníbal Moreno encendió las luces de alerta al mostrar gestos de dolor; aunque Gallardo llamó rápidamente a Giuliano Galoppo para reemplazarlo, el volante central avisó que podía seguir en cancha y frenó la variante.
El que no corrió con la misma suerte fue Kendry Páez. El ecuatoriano, que llegó a préstamo desde el Chelsea inglés para esta temporada, sufrió una dura caída sobre uno de sus hombros tras una disputa aérea cerca del cuarto de hora del complemento. Aunque intentó seguir jugando con el brazo pegado al cuerpo, el dolor lo superó y a los 25 minutos debió ser reemplazado por Ian Subiabre, sumando otra frustración para un entrenador que lo había mandado al campo en busca de soluciones futbolísticas.
Con este saldo negativo desde lo físico, River deberá dar vuelta la página rápidamente. Este jueves, desde las 19.30, buscará la recuperación cuando reciba a Banfield en el estadio Monumental. Luego, el plantel armará los bolsos para viajar a Mendoza, donde el lunes 2 de marzo visitará a Independiente Rivadavia por la octava jornada del certamen.