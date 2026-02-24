Secciones
Feriados 2026: ¿habrá fin de semana largo por el 24 de marzo?

El Gobierno nacional ratificó el esquema de feriados para este año, garantizando un fin de semana largo por mes hasta agosto.

Feriados 2026: ¿habrá fin de semana largo por el 24 de marzo? Foto: IN Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Los argentinos ya esperan con ansias el próximo feriado. Al diagramar el calendario nacional de días extraordinarios y festividades, el Gobierno nacional dispuso al menos un fin de semana largo por mes, durante siete meses. El feriado que sigue en el país será el del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo, un feriado inamovible.

El calendario de marzo tiene marcados tres días especiales, uno de ellos, el Día de la Memoria, pero es el último de los tres. El primero en el mes será el viernes 20, por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, una efeméride perteneciente a la comunidad islámica de todo el mundo. Por ello, no será un feriado que aplique a toda la población.

¿Habrá feriado con fin de semana largo en marzo?

El Día de la Memoria coincidirá con un martes pero, al ser inamovible, no puede trasladarse a un día contiguo al fin de semana anterior ni al posterior. Por ello, quedará fijo para ese martes de la penúltima semana del mes. Pero el Gobierno decidió agregar un día más de descanso para fomentar la actividad turística en el país y el lunes 23 se instaló como un día no laborable.

Así, el segundo fin de semana largo del año tendrá lugar entre la tercera y cuarta semana de marzo. El descanso extendido permitirá a familias y amigos hacer algún viaje a destinos cercanos para cortar con la rutina. El “finde XXL” tendrá cuatro días: sábado 21, domingo 22, lunes 23 –día no laborable– y martes 24 –feriado inamovible–.

Siguientes feriados y fines de semana largos de 2026

Estos son los próximos feriados inamovibles y trasladables de 2026:

Abril

- Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

- Viernes 3: Viernes Santo.

Mayo

- Viernes 1: Día del Trabajador.

- Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo.

Junio

- Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, pero se trata de un feriado trasladable).

- Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Julio

- Jueves 9: Día de la Independencia.

- Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (es considerado un feriado trasladable, pero no se modificaría la fecha este año).

Octubre

- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable que este año permanecería sin modificaciones al ser un lunes).

Noviembre

- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero se confirmó el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Diciembre

- Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

- Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María.

- Viernes 25: Navidad.

