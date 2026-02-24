Feriados 2026: ¿habrá fin de semana largo por el 24 de marzo?

El calendario de marzo tiene marcados tres días especiales, uno de ellos, el Día de la Memoria, pero es el último de los tres. El primero en el mes será el viernes 20, por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, una efeméride perteneciente a la comunidad islámica de todo el mundo. Por ello, no será un feriado que aplique a toda la población.