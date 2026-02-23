Hoy arranca Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe sobre esta edición especial

Andrea del Boca es la primera entrar a la casa de Gran Hermano
Lo que comenzó como un rumor se convirtió en una realidad: Andrea del Boca fue la primera participante en entraar a la casa de GH Generación Dorada. La actriz se sumó al reality de Telefé y antes de su ingreso confesó que es fanática del programa. "Soy una fan del juego, de todos y cada uno de los integrantes. Gracias por invitarme a ser paarte de esta maravillosa casa", expresó la actriz antes de entrar a la casa más famosa del país.
El turno de Lolo, la hermana de Julieta Poggio, y de Carmiña
Lolo Poggio también llega a Gran Hermano: la hermana de Julieta y figura del streaming que busca su propio camino
Emmanuel Di Gioia va por su revancha: "La vengo a romper toda"
Emanuel, participante de GH 2011 que supo ser protagonista de uno de los momentos más tensos en la historia del ciclo, buscará su revancha en esta renovada edición del reality de Telefé. En aquel momento, el ahora influencer tuvo una fuerte discusión con Jorge Rial durante un vivo, y luego quedó eliminado del juego.
¿Quiénes podrían entrar a Gran Hermano?
En las últimas horas comenzaron a circular imágenes con los posibles participantes que formarían parte de esta edición, entre ellos nombres con historia en el reality, actores, influencers y personalidades del espectáculo. Entre los que suenan con fuerza están Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia (recordado por su paso por la edición 2006 y su pelea con Jorge Rial), Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez (GH 2011), La Pincoya —finalista de GH Chile—, Lolo Poggio, Juan Caruso (actor de La Sociedad de la Nieve, conocido en redes como Juanicar), Yanina Zilli y otros perfiles que combinan experiencia mediática y exposición previa.
Lo que tenés que saber
Gran HermanoArgentina regresará a la pantalla de Telefe con una edición especial denominada Generación Dorada, que introduce modificaciones en su estructura, un ingreso escalonado en dos jornadas y una combinación de participantes famosos y desconocidos. El estreno será hoy, a las 22:15 con la conducción de Santiago del Moro.
El principal cambio se verá desde el primer día, ya que los concursantes no entrarán en simultáneo: el lunes 23 lo hará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel. Esta decisión apunta a sostener la expectativa durante 48 horas consecutivas y maximizar la repercusión tanto en televisión como en plataformas digitales. Además, la primera gala de nominación será el miércoles 25, apenas dos días después del debut, una medida que elimina el tradicional “período de luna de miel” y obliga a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.