Hoy arranca Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe sobre esta edición especial

Lo que tenés que saber

Gran HermanoArgentina regresará a la pantalla de Telefe con una edición especial denominada Generación Dorada, que introduce modificaciones en su estructura, un ingreso escalonado en dos jornadas y una combinación de participantes famosos y desconocidos. El estreno será hoy, a las 22:15 con la conducción de Santiago del Moro.

El principal cambio se verá desde el primer día, ya que los concursantes no entrarán en simultáneo: el lunes 23 lo hará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel. Esta decisión apunta a sostener la expectativa durante 48 horas consecutivas y maximizar la repercusión tanto en televisión como en plataformas digitales. Además, la primera gala de nominación será el miércoles 25, apenas dos días después del debut, una medida que elimina el tradicional “período de luna de miel” y obliga a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.