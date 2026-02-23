Secciones
En Vivo Espectáculos

Hoy arranca Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe sobre esta edición especial

Hoy comienza Gran Hermano Hoy comienza Gran Hermano

Con la conducción de Santiago del Moro, el reality arranca este lunes. Los participantes ingresarán por tandas.

Hace 1 Min
23:09 hs

Andrea del Boca es la primera entrar a la casa de Gran Hermano

Lo que comenzó como un rumor se convirtió en una realidad: Andrea del Boca fue la primera participante en entraar a la casa de GH Generación Dorada. La actriz se sumó al reality de Telefé y antes de su ingreso confesó que es fanática del programa. "Soy una fan del juego, de todos y cada uno de los integrantes. Gracias por invitarme a ser paarte de esta maravillosa casa", expresó la actriz antes de entrar a la casa más famosa del país. 

Andrea del Boca es la primera entrar a la casa de Gran Hermano Andrea del Boca es la primera entrar a la casa de Gran Hermano
22:50 hs

El turno de Lolo, la hermana de Julieta Poggio, y de Carmiña

Lolo Poggio también llega a Gran Hermano: la hermana de Julieta y figura del streaming que busca su propio camino

22:47 hs

Emmanuel Di Gioia va por su revancha: "La vengo a romper toda"

Emanuel, participante de GH 2011 que supo ser protagonista de uno de los momentos más tensos en la historia del ciclo, buscará su revancha en esta renovada edición del reality de Telefé. En aquel momento, el ahora influencer tuvo una fuerte discusión con Jorge Rial durante un vivo, y luego quedó eliminado del juego.

22:37 hs

¿Quiénes podrían entrar a Gran Hermano?

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes con los posibles participantes que formarían parte de esta edición, entre ellos nombres con historia en el reality, actores, influencers y personalidades del espectáculo. Entre los que suenan con fuerza están Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia (recordado por su paso por la edición 2006 y su pelea con Jorge Rial), Kennys Palacios, Divina Gloria, Daniela De Lucía, Solange Gómez (GH 2011), La Pincoya —finalista de GH Chile—, Lolo Poggio, Juan Caruso (actor de La Sociedad de la Nieve, conocido en redes como Juanicar), Yanina Zilli y otros perfiles que combinan experiencia mediática y exposición previa.

Lo que tenés que saber

Gran HermanoArgentina regresará a la pantalla de Telefe con una edición especial denominada Generación Dorada, que introduce modificaciones en su estructura, un ingreso escalonado en dos jornadas y una combinación de participantes famosos y desconocidos. El estreno será hoy, a las 22:15 con la conducción de Santiago del Moro.

El principal cambio se verá desde el primer día, ya que los concursantes no entrarán en simultáneo: el lunes 23 lo hará el primer grupo y el martes 24 se completará el plantel. Esta decisión apunta a sostener la expectativa durante 48 horas consecutivas y maximizar la repercusión tanto en televisión como en plataformas digitales. Además, la primera gala de nominación será el miércoles 25, apenas dos días después del debut, una medida que elimina el tradicional “período de luna de miel” y obliga a los jugadores a definir estrategias desde el inicio.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Comentarios