Álex Saab, ex funcionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría sido detenido en Venezuela

Álex Saab, empresario colombiano que ocupó un alto cargo dentro del régimen chavista y fue señalado como presunto testaferro del ex mandatario Nicolás Maduro, fue detenido durante la madrugada del miércoles en Caracas, según informaron medios colombianos.
De acuerdo con Radio Caracol, la captura se produjo alrededor de las 2.30 hora local (3.30 en la Argentina) como parte de una operación conjunta entre autoridades venezolanas y el FBI.
En el mismo operativo también fue arrestado el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, director de la cadena Globovisión. Ese canal había sido el único servicio de noticias 24 horas del país y mantuvo una línea crítica con el chavismo hasta su adquisición por Gorrín, momento en el que pasó a alinearse con el oficialismo.
Según las versiones difundidas, Saab y Gorrín fueron aprehendidos en la exclusiva urbanización Cerro Verde, en el sudeste de Caracas, y posteriormente trasladados a la cárcel del Helicoide. Ese centro de detención ha sido denunciado como un lugar de torturas, aunque la presidenta interina anunció la semana pasada que será reconvertido en una sede deportiva y de servicios sociales.
Álex Saab, figura clave del régimen chavista
Hasta el momento, el gobierno interino de Delcy Rodríguez no brindó información oficial sobre los arrestos. El Ministerio de Comunicaciones venezolano no respondió consultas de la prensa y tampoco se pudo confirmar si Saab o Gorrín cuentan con representación legal. En paralelo, periodistas cercanos al régimen negaron en redes sociales la detención de Saab tras las primeras publicaciones de medios colombianos.
Una investigación del diario El Tiempo señaló que agentes federales estadounidenses habrían enviado mensajes a Saab, a través de intermediarios, semanas antes del operativo, advirtiéndole que el gobierno interino de Rodríguez planeaba arrestarlo por presunta traición a la patria.
El empresario enfrenta además un proceso por lavado de dinero vinculado a contratos millonarios del programa de abastecimiento CLAP y otras operaciones consideradas irregulares durante la gestión de Maduro.