Trump exige a Hamas el desarme “total e inmediato”

WEST PALM BEACH, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamas que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada “Junta de Paz” han comprometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino. “Muy importante, Hamas tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, dijo Trump en la plataforma Truth Social.