Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Personal revive a “La Llama que Llama” con una miniserie exclusiva en Flow

El viernes 27 de febrero, el hito de la publicidad de los ´90 en la Argentina vuelve a Personal como serie disponible para ver en Flow.

Personal revive a “La Llama que Llama” con una miniserie exclusiva en Flow
Hace 43 Min

A más de 25 años de su irrupción en la televisión argentina, “La Llama que Llama” regresa convertida en serie. La icónica familia creada a fines de los ‘90 vuelve este viernes 27 de febrero como microcontenido exclusivo de Personal, disponible en la plataforma Flow.

El recordado hito publicitario —que marcó una época con su humor irreverente y su mirada satírica sobre el consumo telefónico— renace en formato de miniserie de ocho episodios de entre cuatro y seis minutos. El estreno será escalonado: cuatro capítulos estarán disponibles el 27 de febrero, dos el jueves 5 de marzo y los dos finales el 12 de marzo.

La nueva producción fue creada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, y dirigida por Francisco Colombatti, de Landia. Mantiene la esencia original, con las mismas voces y personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva, pero suma una novedad: por primera vez, las llamas interactuarán con celebridades invitadas que se irán revelando a lo largo de la historia.

Personal revive a “La Llama que Llama” con una miniserie exclusiva en Flow

La familia vuelve completa. La Llama que Llama, el padre que hace llamadas interminables y jamás paga la factura; Llamona, su esposa, a quien conoció mientras ella realizaba desnudos para documentales; Llamiro, el hijo adolescente; el Viejo, padre de Llamona; y el Bebé, que pese a su edad ya exhibe una divertida conducta bandida.

A más de 25 años de su lanzamiento, Personal relanza “La Llama que Llama” como micro contenido en 8 episodios disponibles en su plataforma de entretenimiento.

El fenómeno comenzó en 1998 como una campaña para promocionar los planes de larga distancia de Telecom Argentina. Durante tres años se emitieron 26 comerciales que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario popular. Con un humor simple pero ingenioso, cargado de referencias sociales y culturales, la familia de llamas logró algo inusual para una campaña publicitaria: convertirse en parte de la identidad cultural de una generación.

Con el paso del tiempo y pese a los avances tecnológicos y los cambios en los consumos audiovisuales, “La Llama que Llama” se mantuvo viva gracias a comunidades de fanáticos y a la circulación constante de sus recordados spots en redes sociales y sitios dedicados a la publicidad histórica.

Ahora, en 2026, el regreso apuesta a combinar nostalgia y actualización. Además de la miniserie principal, el universo de las llamas se expandirá con piezas breves que recuperan el espíritu de los comerciales originales.

Desde la compañía destacan que la iniciativa forma parte de su estrategia de entretenimiento y producción de contenidos propios. “Somos Personal”, sostienen desde la marca, que se define como un ecosistema de servicios que incluye conectividad móvil y fibra, TV y streaming, soluciones financieras digitales, tecnología para el hogar y transformación digital para empresas y gobiernos, con presencia en Argentina y Paraguay, además de operaciones en Uruguay y Chile.

Con esta apuesta, Personal busca que un clásico de la publicidad argentina encuentre una nueva generación de espectadores, sin perder el humor que lo convirtió en un símbolo. Porque, si algo demostró la llama más famosa del país, es que algunas historias pueden apagarse… pero nunca extinguirse del todo.

Temas PersonalCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El documental de Netflix de solo 35 minutos que está sacudiendo al mundo: por qué todos hablan de él

El documental de Netflix de solo 35 minutos que está sacudiendo al mundo: por qué todos hablan de él

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
2

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
3

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
4

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
6

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Más Noticias
Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Cómo era el mundo cuando nació Mirtha Legrand: los 10 datos más increíbles de 1927

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Comentarios