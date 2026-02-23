Personal revive a “La Llama que Llama” con una miniserie exclusiva en Flow

El fenómeno comenzó en 1998 como una campaña para promocionar los planes de larga distancia de Telecom Argentina. Durante tres años se emitieron 26 comerciales que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario popular. Con un humor simple pero ingenioso, cargado de referencias sociales y culturales, la familia de llamas logró algo inusual para una campaña publicitaria: convertirse en parte de la identidad cultural de una generación.