Personal completó el despliegue de fibra óptica al hogar en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán

Personal finalizó la instalación de su red de fibra óptica al hogar (FTTH) en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán, un avance que permitirá a miles de usuarios acceder a velocidades simétricas de hasta 1.000 megas y mejorar radicalmente su experiencia de conectividad. La compañía, además, fue reconocida por Ookla® como la mejor red fija de la Argentina y la red móvil 5G más rápida durante el primer semestre de 2025.
Fibra óptica en toda la ciudad: más velocidad y mejor experiencia
Con el objetivo de potenciar la experiencia de navegación en los hogares, Personal anunció la finalización de su despliegue de FTTH en San Miguel de Tucumán. La tecnología permite velocidades simétricas —misma velocidad de subida y bajada— ideales para subir videos, trabajar en la nube, hacer videollamadas HD, jugar online o descargar archivos pesados en minutos.
En la capital tucumana ya hay más de 178.000 hogares con disponibilidad de fibra óptica, cubriendo unas 4.000 manzanas urbanas.
Además, el servicio ya está activo en múltiples localidades de la provincia: Aguilares, Alderetes, Banda del Río Salí, Bella Vista, Cevil Redondo, Concepción, El Manantial, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Las Talitas, Lastenia, Los Pocitos, Lules, Monteros, San Pablo, Tafí Viejo, Villa Carmela y Yerba Buena.
Conectividad como motor de desarrollo
La empresa destacó que la inversión en infraestructura no solo acompaña el crecimiento digital de los usuarios, sino que impulsa el desarrollo económico local. El acceso a fibra óptica permite aprovechar plataformas tecnológicas de última generación, alineadas con estándares internacionales, y habilita nuevas oportunidades para estudiar, trabajar, emprender y acceder a servicios digitales esenciales.
Ookla reconoce a Personal por la mejor red fija y el 5G más rápido del país
Durante el primer semestre de 2025, Personal recibió dos distinciones de Ookla®:
Mejor red fija del país, gracias a Personal Fibra, que registró las mayores velocidades de internet en Argentina.
Red móvil 5G más rápida de Argentina, según datos de Speedtest Intelligence®.
La compañía sostiene así una performance líder: fue distinguida seis años consecutivos como la red móvil más rápida del país, convirtiéndose en uno de los pocos operadores de América Latina en mantener este logro de forma sostenida.
Estos reconocimientos reflejan los atributos más valorados por los usuarios: velocidad, estabilidad, rendimiento y mejor experiencia de video.
Acerca de Telecom Argentina
Telecom Argentina ofrece un ecosistema integral de servicios digitales para más de 30 millones de clientes. A través de Personal, Flow, Personal Pay y soluciones empresariales, impulsa la economía digital y promueve la conectividad en Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Con una inversión constante y un fuerte compromiso con la innovación, la compañía se consolida como un protagonista central en la transformación tecnológica del país.