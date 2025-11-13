Personal completó el despliegue de fibra óptica al hogar en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán

Personal finalizó la instalación de su red de fibra óptica al hogar (FTTH) en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán, un avance que permitirá a miles de usuarios acceder a velocidades simétricas de hasta 1.000 megas y mejorar radicalmente su experiencia de conectividad. La compañía, además, fue reconocida por Ookla® como la mejor red fija de la Argentina y la red móvil 5G más rápida durante el primer semestre de 2025.