Cómo es la casa de Flor Jazmín Peña: diseño de los 70 y herencia Bauhaus

La decoración setentosa en el living de Flor Jazmín Peña

El protagonista indiscutido del ambiente es el sofá naranja de líneas rectas, cuya estructura aporta un carácter único al espacio. A sus pies, una alfombra geométrica en blanco y negro refuerza el espíritu setentoso mediante un diseño óptico espiralado de alto contraste, “Vi una foto en Pinterest y pedí que me hicieran el mismo modelo. Realmente es una alfombra sexy”, según contó Flor, la pieza surgió de una referencia en Pinterest y su confección a medida terminó de definir la estética vibrante del living, logrando un juego visual entre planos gráficos y color pleno.