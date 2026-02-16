Secciones
Estuvo cinco minutos bajo el agua y sobrevivió tras rezarle al Papa: ¿el primer milagro de Francisco?

Lionel Coronel cayó a un pozo con agua y estuvo más de cinco minutos sin respirar. Su familia asegura que sobrevivió gracias a una plegaria desesperada dirigida al Pontífice, justo cuando el mundo conocía la noticia de su fallecimiento.

El viaje hasta Los Telares es una travesía de tierra, salitrales y calor espeso. A 270 kilómetros de la capital santiagueña, el pueblo parece detenido en el tiempo. Allí, en una casa humilde del sur provincial, ocurrió un hecho que conmueve a toda la región y que muchos ya llaman “el primer milagro de Francisco”.

Lionel Coronel tiene apenas 2 años. Corre detrás de su perro, juega en la vereda y no muestra señales del episodio que, según coinciden vecinos y médicos, pudo haber terminado en tragedia. El 25 de abril de 2025 cayó a una cisterna de dos metros de profundidad en el patio de la casa de su abuela.

“Fueron minutos que duraron siglos”, relató su madre, Romina Ventureira, a Telenoche. Esa mañana había dejado al pequeño al cuidado de su madre, Susana. En un descuido, el niño cayó al pozo sin que nadie lo advirtiera. Cuando la abuela descubrió lo ocurrido y logró sacarlo, el cuerpo estaba inmóvil, frío y amoratado. No respiraba.

Los testimonios indican que Lionel habría permanecido sumergido alrededor de cinco minutos. En términos médicos, un lapso que suele asociarse con daño cerebral irreversible o muerte por asfixia por inmersión.

La plegaria en la ambulancia

Mientras vecinos corrían en busca de ayuda, una mujer trasladó al niño en motocicleta hasta el hospital local. Allí, una enfermera y un médico intentaron estabilizarlo y decidieron derivarlo en ambulancia a otra localidad.

Romina recuerda ese trayecto como el momento más oscuro de su vida. “No sé por qué lo hice. No soy de ir a misa todos los domingos. Pero en ese instante vi la cara de Francisco. Le dije: ‘Tú que estás llegando al cielo, no dejes que mi hijo se vaya’”, cuenta con la voz quebrada.

La coincidencia estremece a los habitantes del pueblo: mientras en Roma se conocía la noticia del fallecimiento del Papa, en ese pequeño rincón santiagueño una madre gritaba su nombre.

“Cuando terminé de pedirle que me lo salvara, Lionel expulsó un chorro de agua y empezó a llorar”, asegura. Ese llanto, para su familia, marcó el límite entre la muerte y la vida.

Entre la fe y la ciencia

El doctor Ricardo García Villaverde, quien recibió al niño, mantiene una postura prudente. Desde la medicina, explica que existen casos de reanimación tras episodios de asfixia por inmersión. Sin embargo, admite que la recuperación rápida y sin secuelas neurológicas tras varios minutos bajo el agua es un cuadro “excepcional”.

Para la comunidad científica se trataría de una reanimación exitosa. Para muchos vecinos de Los Telares, en cambio, la explicación es otra: hablan sin dudas de un milagro atribuido a Francisco.

Un pueblo movilizado

Desde entonces, la casa de la familia Ventureira se transformó en un punto de visita espontánea. No hay altares ni ceremonias formales, pero sí personas que se acercan para conocer a Lionel y abrazar a su madre. Algunos rezan, otros simplemente agradecen.

Romina no necesita procesos eclesiásticos ni dictámenes médicos. Para ella, lo ocurrido es claro: en el instante en que el Papa partía, intercedió para que su hijo siguiera con vida.

En el patio donde una cisterna se convirtió en trampa, hoy se escucha la risa de un niño que juega como si nada hubiera pasado. Y en Los Telares, entre salitre y monte, muchos creen que fueron testigos de algo que desafía toda explicación.

