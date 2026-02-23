Esta es la infusión que puede ayudarte a mantener el cerebro joven si la tomás todos los días, según un estudio científico

El paso del tiempo no solo se refleja en las velas del cumpleaños, sino también en cómo envejecen nuestros órganos internos, en especial nuestro cerebro. Entre ellos, el cerebro es el protagonista absoluto. Recientemente, la ciencia dio un paso adelante al confirmar que es posible ralentizar su reloj biológico a través de lo que ponemos en nuestra taza y en nuestro plato.