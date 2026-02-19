Secciones
SociedadSalud

Qué le pasa al cerebro a partir de los 40 años: los cambios más importantes

A partir de los 40 años, el cerebro comienza a experimentar cambios naturales que pueden afectar la memoria, la velocidad de procesamiento y la concentración.

A partir de los 40 años nuestro cerebro sufre ciertas modificaciones. A partir de los 40 años nuestro cerebro sufre ciertas modificaciones.
Hace 2 Hs

El cerebro humano no permanece estático con el paso del tiempo. Desde los 40 años, empiezan a producirse modificaciones progresivas en su estructura y funcionamiento, muchas de ellas imperceptibles al inicio. Estos cambios pueden manifestarse en pequeños olvidos, mayor dificultad para concentrarse o una leve disminución en la rapidez para procesar información, algo que forma parte del envejecimiento natural.

Cómo bajar la panza y evitar dolores lumbares con una rutina simple en casa

Cómo bajar la panza y evitar dolores lumbares con una rutina simple en casa

Según investigaciones de instituciones como la Harvard Medical School y el National Institute on Aging, este proceso está relacionado con transformaciones en las conexiones neuronales, la reducción gradual del volumen cerebral en algunas áreas y variaciones en la producción de neurotransmisores. Sin embargo, los especialistas destacan que estos cambios no implican necesariamente una enfermedad y que el estilo de vida cumple un rol clave en la salud cognitiva.

La vejez: daños moleculares que cambian la estructura y función de nuestro cerebro

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Sin embargo, estas variaciones no son inminentes para cierta edad ni tienen una fecha de inicio, su vinculación con la edad es más bien relativa.

Las investigaciones científicas, sin embargo, encuentran en sus estudios una tendencia, y según el sitio National Geographic, luego de los 40 años, las personas presentan cambios en la vascularización del cerebro, su tamaño y en los procesos cognitivos. A medida que pasan los años el cerebro reduce su tamaño y en promedio pierde cada diez años el 5% de su volumen. La parte más afectada es el lóbulo frontal, que se encarga de la capacidad de habla, la conducta, la atención y las funciones ejecutivas.

Las características del envejecimiento y cómo contrarrestar estos síntomas

Esto sucede debido a que ante la pérdida de peso en el cerebro y la médula espinal, las neuronas transmiten los mensajes de una forma más lenta que cuando la persona era joven. Pero la atrofia cerebral no solo afecta a las capacidades cognitivas si no también a las físicas, y las hormonas que se encargan de enviar impulsos nerviosos y coordinar los músculos del cuerpo pierden también sus capacidades. Por esta razón es que las personas mayores presentan ciertas características como los movimientos lentos, el olvido así como una capacidad de procesar conocimientos más reducida.

Estas afecciones pueden reducirse en gravedad así como pueden ser retrasadas en el tiempo, si llevamos a cabo una vida sana que involucra una dieta balanceada y un descanso correcto, así como la presencia de la actividad física en nuestro día a día. Los ejercicios de resistencia son ideales para contrarrestar el deterioro del sistema nervioso, ya que aumentan la fuerza muscular, estimulan las neuronas motoras y ayudan a que las funciones físicas impulsadas por neuronas sigan funcionando.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán
5

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
6

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Así es el moderno cuarto de juegos que La Joaqui diseñó para sus hijas

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios