Qué le pasa al cerebro a partir de los 40 años: los cambios más importantes

Las características del envejecimiento y cómo contrarrestar estos síntomas

Esto sucede debido a que ante la pérdida de peso en el cerebro y la médula espinal, las neuronas transmiten los mensajes de una forma más lenta que cuando la persona era joven. Pero la atrofia cerebral no solo afecta a las capacidades cognitivas si no también a las físicas, y las hormonas que se encargan de enviar impulsos nerviosos y coordinar los músculos del cuerpo pierden también sus capacidades. Por esta razón es que las personas mayores presentan ciertas características como los movimientos lentos, el olvido así como una capacidad de procesar conocimientos más reducida.