Tomás Etcheverry dio un salto gigante en el ranking tras consagrarse en Río

La consagración en el ATP 500 de Río de Janeiro no solo le dio a Tomás Etcheverry uno de los títulos más importantes de su carrera, sino que también tuvo un impacto inmediato en el ranking mundial. Tras la trabajada victoria en la final frente al chileno Alejandro Tabilo, el platense dio un salto significativo en la clasificación que publicó este lunes la ATP.
Gracias a los puntos sumados en Brasil, Etcheverry escaló hasta el puesto 33° del ranking, avanzando 18 posiciones respecto de las últimas semanas, cuando se ubicaba 51°. El ascenso confirma el gran momento del argentino, que mostró solidez mental y regularidad a lo largo del certamen carioca para quedarse con el trofeo y meterse nuevamente en la conversación grande del circuito.
En lo más alto del listado no hubo modificaciones: el español Carlos Alcaraz continúa como número uno del mundo con 13.550 puntos y sostiene el liderazgo que ostenta desde septiembre de 2025.
Entre los demás argentinos del top 100 también hubo movimientos. Francisco Cerúndolo, que cayó en los octavos de final en Río, resignó apenas 50 unidades, aunque logró mantenerse en el 19° lugar. Distinta fue la situación de Sebastián Báez. El bonaerense no pudo defender el título que había conseguido en 2025, quedó eliminado en la primera ronda y perdió una cantidad considerable de puntos. Como consecuencia, descendió 20 puestos y salió del top 50, ubicándose ahora en el escalón 53°.
El título en Río, entonces, no solo significó una alegría deportiva para Etcheverry, sino también un fuerte impulso en su posición dentro del circuito, en una temporada que empieza a perfilarlo como uno de los argentinos más firmes del año.
Top 50 del ranking ATP
1°: Carlos Alcaraz con 13.550 puntos (España)
2°: Jannik Sinner con 10.400 puntos (Italia)
3°: Novak Djokovic con 5.280 puntos (Serbia)
4°: Alexander Zverev con 4.555 puntos (Alemania)
5°: Lorenzo Musetti con 4.405 puntos (Italia)
6°: Alex de Miñaur con 4.235 puntos (Australia)
7°: Taylor Fritz con 4.220 puntos (Estados Unidos)
8°: Felix Auger-Aliassime con 4.080 puntos (Canadá)
9°: Ben Shelton con 4.050 puntos (Estados Unidos)
10°: Alexander Bublik con 3.405 puntos (Kazajistán)
11°: Daniil Medvedev con 2.960 puntos (Rusia)
12°: Casper Ruud con 2.665 puntos (Noruega)
13°: Jakub Mensik con 2.595 puntos (República Checa)
14°: Alejandro Davidovich Fokina con 2.470 puntos (España)
15°: Jack Draper con 2.460 puntos (Reino Unido)
16°: Karen Khachanov con 2.450 puntos (Rusia)
17°: Holger Rune con 2.340 puntos (Dinamarca)
18°: Andrey Rublev con 2.210 puntos (Rusia)
19°: Francisco Cerúndolo con 2.170 puntos (Argentina)
20°: Flavio Cobolli con 2.030 puntos (Italia)
21°: Luciano Darderi con 1.904 puntos (Italia)
22°: Tommy Paul con 1.815 puntos (Estados Unidos)
23°: Learner Tien con 1.785 puntos (Estados Unidos)
24°: Jiri Lehecka con 1.760 puntos (República Checa)
25°: Tallon Griekspoor con 1.655 puntos (Países Bajos)
26°: Cameron Norrie con 1.603 puntos (Reino Unido)
27°: Valentin Vacherot con 1.591 puntos (Mónaco)
28°: Frances Tiafoe con 1.590 puntos (Estados Unidos)
29°: Brandon Nakashima con 1.535 puntos (Estados Unidos)
30°: Stefanos Tsitsipas con 1.535 puntos (Grecia)
31°: Arthur Rinderknech con 1.530 puntos (Francia)
32°: Tomas Machac con 1.510 puntos (República Checa)
33°: Tomás Martín Etcheverry con 1.470 puntos (Argentina)
34°: Arthur Fils con 1.440 puntos (Francia)
35°: Corentin Moutet con 1.383 puntos (Francia)
36°: Denis Shapovalov con 1.350 puntos (Canadá)
37°: Ugo Humbert con 1.285 puntos (Francia)
38°: Joao Fonseca con 1.240 puntos (Brasil)
39°: Jaume Munar con 1.235 puntos (España)
40°: Sebastian Korda con 1.220 puntos (Estados Unidos)
41°: Gabriel Diallo con 1.175 puntos (Canadá)
42°: Alejandro Tabilo con 1.113 puntos (Chile)
43°: Alex Michelsen con 1.110 puntos (Estados Unidos)
44°: Grigor Dimitrov con 1.105 puntos (Bulgaria)
45°: Marin Cilic con 1.090 puntos (Croacia)
46°: Zizou Bergs con 1.080 puntos (Bélgica)
47°: Alexei Popyrin con 1.050 puntos (Australia)
48°: Nuno Borges con 1.045 puntos (Portugal)
49°: Jenson Brooksby con 1.042 puntos (Estados Unidos)
50°: Fabián Marozsán con 1.040 puntos (Hungría)