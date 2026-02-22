Tomás Etcheverry hizo historia en el Rio Open: ganó su primer ATP 500 tras una jornada maratónica

La consagración tuvo un condimento épico. Debido a las constantes interrupciones por lluvia durante la semana, Etcheverry debió afrontar una doble jornada el domingo. Primero completó su semifinal ante el checo Vít Kopriva, a quien venció por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en tres horas y 57 minutos. El encuentro se convirtió en el más largo en la historia del torneo.