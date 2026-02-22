Secciones
DeportesMotores

VIDEO El Red Bull de Tsunoda se incendió durante una exhibición en San Francisco

El piloto japonés logró abandonar el monoplaza en medio de una columna de humo.

INESPERADO. El japonés se bajó con el auto en llamas. INESPERADO. El japonés se bajó con el auto en llamas. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 49 Min

El piloto japonés Yuki Tsunoda vivió un momento de tensión durante un espectáculo organizado por Red Bull en San Francisco, cuando el monoplaza que conducía se incendió en plena exhibición ante cientos de espectadores. El evento, desarrollado en calles abiertas de la ciudad californiana, marcaba su primera aparición pública tras dejar su butaca como titular de Fórmula 1 al cierre de la temporada 2025.

El incidente ocurrió mientras Tsunoda realizaba maniobras al volante del histórico RB7, el auto con el que Sebastian Vettel se consagró campeón en 2011. De acuerdo con registros captados por asistentes, tras detenerse en la zona de Marina Boulevard comenzó a salir una intensa humareda desde la parte trasera del vehículo. En cuestión de segundos, el humo dio paso a llamas visibles.

Desde el público se escucharon advertencias desesperadas: “fuego” y “sal de ahí, Yuki”. El japonés mantuvo la calma, se desprendió de los cinturones de seguridad y descendió por sus propios medios, mientras los equipos de emergencia actuaban rápidamente para controlar la situación. No se reportaron heridos.

El episodio en San Francisco recordó un antecedente reciente en la trayectoria de Tsunoda. En 2024, durante una exhibición promocional en Taichung, Taiwán, el piloto ya había sufrido un percance similar cuando el auto comenzó a arder en la zona de los frenos traseros en medio de maniobras sobre la vía pública. En aquella oportunidad también fue necesaria la intervención de bomberos para extinguir el fuego.

Temas Sebastian VettelFórmula 1Red BullYuki Tsunoda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle
6

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Más Noticias
Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Perfil del padre de una hija asesinada

Perfil del padre de una hija asesinada

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Tucumán se consolida como el motor del consumo del NOA

Tucumán se consolida como el motor del consumo del NOA

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Comentarios