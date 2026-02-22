VIDEO El Red Bull de Tsunoda se incendió durante una exhibición en San Francisco

El episodio en San Francisco recordó un antecedente reciente en la trayectoria de Tsunoda. En 2024, durante una exhibición promocional en Taichung, Taiwán, el piloto ya había sufrido un percance similar cuando el auto comenzó a arder en la zona de los frenos traseros en medio de maniobras sobre la vía pública. En aquella oportunidad también fue necesaria la intervención de bomberos para extinguir el fuego.