VIDEO El Red Bull de Tsunoda se incendió durante una exhibición en San Francisco

El piloto japonés Yuki Tsunoda vivió un momento de tensión durante un espectáculo organizado por Red Bull en San Francisco, cuando el monoplaza que conducía se incendió en plena exhibición ante cientos de espectadores. El evento, desarrollado en calles abiertas de la ciudad californiana, marcaba su primera aparición pública tras dejar su butaca como titular de Fórmula 1 al cierre de la temporada 2025.
El incidente ocurrió mientras Tsunoda realizaba maniobras al volante del histórico RB7, el auto con el que Sebastian Vettel se consagró campeón en 2011. De acuerdo con registros captados por asistentes, tras detenerse en la zona de Marina Boulevard comenzó a salir una intensa humareda desde la parte trasera del vehículo. En cuestión de segundos, el humo dio paso a llamas visibles.
Desde el público se escucharon advertencias desesperadas: “fuego” y “sal de ahí, Yuki”. El japonés mantuvo la calma, se desprendió de los cinturones de seguridad y descendió por sus propios medios, mientras los equipos de emergencia actuaban rápidamente para controlar la situación. No se reportaron heridos.
El episodio en San Francisco recordó un antecedente reciente en la trayectoria de Tsunoda. En 2024, durante una exhibición promocional en Taichung, Taiwán, el piloto ya había sufrido un percance similar cuando el auto comenzó a arder en la zona de los frenos traseros en medio de maniobras sobre la vía pública. En aquella oportunidad también fue necesaria la intervención de bomberos para extinguir el fuego.