Barros Schelotto defendió a Gallardo en medio de la crisis de River: “No creo que tenga que ver con un solo partido”

Consultado puntualmente por los rumores, fue tajante. “No tengo nada que decir. Son todos comentarios periodísticos o chicanas futbolísticas”, indicó. Y profundizó su mirada, alejando la idea de que un solo resultado pueda definir un ciclo. “Estamos más allá de esta situación. Se gana, se pierde, se empata. En el fútbol pasan un montón de cosas que no solamente las define una situación, un determinado resultado”, explicó.