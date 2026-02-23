Secciones
Barros Schelotto defendió a Gallardo en medio de la crisis de River: “No creo que tenga que ver con un solo partido”

Tras la derrota ante Vélez y la suspensión de la conferencia de prensa, la continuidad de Marcelo Gallardo quedó envuelta en dudas. Guillermo Barros Schelotto, histórico rival y protagonista de la final de Madrid, habló con respeto y aseguró que una eventual salida no estaría ligada únicamente a este resultado.

Guillermo Barros Schelotto saluda a Marcelo Gallardo en la previa del partido entre Vélez y River. Guillermo Barros Schelotto saluda a Marcelo Gallardo en la previa del partido entre Vélez y River. Foto tomada de Olé.
Hace 2 Hs

La derrota 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani no fue un traspié más para River. La decisión de Marcelo Gallardo de cancelar la conferencia de prensa encendió las alarmas y dejó al club en estado de incertidumbre. “Necesita reflexionar hasta mañana”, deslizaron desde el entorno del entrenador, alimentando las versiones sobre su continuidad.

El impacto fue tal que incluso Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez y símbolo de Boca, fue consultado por la situación del Muñeco. El morbo estaba servido: el "Mellizo", quien sufrió a River en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, podía quedar como el técnico que precipitara una eventual salida de Gallardo. Sin embargo, lejos de cualquier chicana, eligió el respeto.

“Estuve antes y después del partido, nos saludamos, tenemos un respeto muy grande uno a otro. Hemos compartido en la Selección muchas veces y ahí es dónde hicimos una relación”, aseguró en diálogo con TyC Sports.

Consultado puntualmente por los rumores, fue tajante. “No tengo nada que decir. Son todos comentarios periodísticos o chicanas futbolísticas”, indicó. Y profundizó su mirada, alejando la idea de que un solo resultado pueda definir un ciclo. “Estamos más allá de esta situación. Se gana, se pierde, se empata. En el fútbol pasan un montón de cosas que no solamente las define una situación, un determinado resultado”, explicó.

Cuando parecía que ya había cerrado el tema, dio un paso más. “Por lo menos a mí no me pasó nunca. Así que calculo que lo que le pase a él va a ser una situación que él decida, pero no creo que tenga que ver con un sólo partido”, dijo.

Incluso fue más allá en su análisis: “Es difícil que sea un sólo partido, son a veces otras cosas que no tienen que ver con lo futbolístico. No digo que este sea el caso, pero me parece que incluso, Gallardo en River está más allá de un partido solo”, indicó.

Las palabras de Barros Schelotto no sólo bajaron el tono de la polémica, sino que también pusieron en perspectiva la figura de Gallardo en River. Más allá del presente irregular y de las tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura, el ciclo del Muñeco excede un resultado puntual.

Ahora, mientras el entrenador millonario reflexiona y el club espera una definición, la incertidumbre domina el escenario. Pero si algo dejó en claro Guillermo es que, de haber una decisión fuerte, no sería por una noche en Liniers.

