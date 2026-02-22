Lanzini le marcó a River, pidió perdón y fue contundente: “Ahora me toca defender estos colores"

Las declaraciones también dejaron al descubierto el trasfondo de su salida de Núñez a mediados de 2025. Lanzini confesó que no esperaba quedar fuera de los planes de Marcelo Gallardo tras el Mundial de Clubes. “La verdad es que no me esperaba lo que pasó. Pensaba terminar mi contrato con el club, pero Gallardo tenía que tomar decisiones y lo tuve que aceptar”, reconoció.