Bruno Medina imitó a Guillermo Francella para celebrar el ascenso de Tucumán Central: "Hermosa mañana"

El delantero del "Rojo" compartió un video en sus redes sociales para celebrar el ascenso.

Bruno Medina imitó a Guillermo Francella. Bruno Medina imitó a Guillermo Francella.
Hace 2 Hs

El ascenso todavía late en la piel de Tucumán Central. Las gargantas siguen roncas, los abrazos no se terminaron y las redes sociales se llenaron de festejos. En ese clima, Bruno Medina encontró una forma distinta de celebrar: cámara en mano, camiseta puesta y una imitación que hizo sonreír a todos.

El delantero grabó un video recreando la icónica escena de “¡Hermosa mañana, ¿verdad?!” popularizada por Guillermo Francella. Pero con un detalle que marcó la diferencia: en lugar de la camiseta de Racing que suele acompañar al actor en la escena, Medina lució orgulloso la de Tucumán Central. Una adaptación con identidad propia.

“Francella es único”, dijo entre risas cuando le preguntaron por la repercusión. Lejos de cualquier comparación, dejó claro que el homenaje fue desde la admiración. “Por eso también quise hacerlo, porque es una cara de toda Argentina en cualquier ámbito. Francella nos representa muchísimo a nosotros. Y recrear eso es hermoso”, explicó.

La idea no fue improvisada. Medina venía rumiándola desde hacía tiempo. “Me levanté y le digo a mi viejo: ‘vamos afuera, vamos afuera porque quiero hacer un videíto’. Lo estaba esperando y lo venía pensando hace rato”, relató. En medio de la emoción por el momento deportivo que atraviesa el club, encontró en esa frase una síntesis perfecta: una mañana hermosa, sí, pero teñida de rojo.

En el video se lo ve sonriente con anteojos de sol. La escena no sólo conecta con el humor argentino sino que también refleja el estado anímico del plantel. “Hermosa mañana, ¿verdad? Que lindo que es ser del Federal A”, dice. “Me salió, pero lo tenía planeado. Tenía muchas cosas planeadas, o sea, en mi cabeza tenía otros videos más, pero creo que con ese es suficiente”, agregó.

