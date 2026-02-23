Terror en México: se registraron más de 700 episodios violentos tras la muerte de "El Mencho" Oseguera

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado el caos en México, en donde se registraron más de 700 eventos de violencias en más de 20 ciudades del país. Todo esto llevó al cierre de escuelas, rutas y a la parálisis comercial en buena parte de ese territorio. Además, diferentes países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar a destinos como Jalisco, en el estado de Guadalajara. De manera oficial, se confirmó que el operativo federal dejó siete fallecidos, dos detenidos y tres militares heridos en el sur del estado pero aún se desconoce la cifra de muertos después del caos desatado por la organización criminal.