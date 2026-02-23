Terror en México: se registraron más de 700 episodios violentos tras la muerte de "El Mencho" Oseguera

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado el caos en México, en donde se registraron más de 700 eventos de violencias en más de 20 ciudades del país. Todo esto llevó al cierre de escuelas, rutas y a la parálisis comercial en buena parte de ese territorio. Además, diferentes países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, recomendaron a sus ciudadanos evitar viajar a destinos como Jalisco, en el estado de Guadalajara. De manera oficial, se confirmó que el operativo federal dejó siete fallecidos, dos detenidos y tres militares heridos en el sur del estado pero aún se desconoce la cifra de muertos después del caos desatado por la organización criminal.
La reacción por parte del grupo criminal representa, para algunos especialistas, un “toque de queda tácito“, pues diversas instituciones y empresas han anunciado el cierre de operaciones durante el 23 de febrero. Las estimaciones, no oficiales, identifican un total de 782 acciones violentas tras la revisión de medios locales en 15 entidades. Se trata de quemas de autobuses, camiones, bloqueos de rutas, quemas de tiendas de conveniencia y saqueos.
Mientras se tejen hipótesis sobre los posibles sucesores de “El Mencho” al frente de CJNG, autoridades mexicanas no vislumbran una lucha interna como la del Cartel de Sinaloa, tras el secuestro y arresto en EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada, pues argumentan que buscarán un control en zonas específicas, no a nivel país.
Los datos ofrecidos en el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual destaca que hasta las 8 de la noche del 22 de febrero fueron registrados 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 23 continuaban activos.
En entrevista, el exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas de la (DEA), Mike Vigil aseguró que la respuesta por parte del grupo criminal es un mensaje en dos niveles. Por un lado, el CJNG muestra a los rivales que, a pesar de la muerte de su líder, la estructura criminal puede activarse en diferentes puntos del país.
Por otro lado, la violencia es un mensaje para las autoridades, señalando que siguen manteniendo poder. Aunque añade que se trata de una oportunidad para estas últimas para desmantelar el grupo delictivo.
Todo esto sucede a sólo cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo, nada menos que en Guadalajara, en donde se disputarán cuatro partidos, incluidos los de la Selección de México, detalle que no escapa de las autoridades nacionales, que bajo ningún concepto preferían desestabilizar la zona antes de la cita con el mayor evento deportivo del planeta.