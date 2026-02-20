Martín Menem no descarta el desafuero de Florencia Carignano tras los incidentes en Diputados

La tensión política en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizara un fuerte episodio durante la sesión del jueves 19. La legisladora santafesina se levantó de su banca y desconectó los cables de los equipos utilizados por los taquígrafos para registrar el debate parlamentario.