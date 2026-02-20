Secciones
Martín Menem no descarta el desafuero de Florencia Carignano tras los incidentes en Diputados

El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales

La tensión política en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizara un fuerte episodio durante la sesión del jueves 19. La legisladora santafesina se levantó de su banca y desconectó los cables de los equipos utilizados por los taquígrafos para registrar el debate parlamentario.

El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un amplio repudio desde sectores oficialistas. Un día después, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se pronunció públicamente y advirtió que lo ocurrido “no debe quedar acá”.

La reacción de Martín Menem

Según trascendió, debido a la cantidad de legisladores que se encontraban frente al estrado presidencial en ese momento, Menem no habría advertido en el instante la desconexión de los cables.

La escena fue registrada por la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien además increpó a Carignano en medio del recinto. El cruce verbal escaló rápidamente mientras otros legisladores se acercaban al estrado en medio de gritos y aplausos.

Qué dice el reglamento y cómo podría avanzar el desafuero

Desde el oficialismo y sectores aliados comenzaron a evaluar posibles sanciones. Lemoine planteó la posibilidad de aplicar el artículo 188 del reglamento de la Cámara, que contempla sanciones ante faltas graves.

En paralelo, asesores parlamentarios recordaron que el artículo 66 de la Constitución Nacional habilita a cada Cámara a corregir o incluso excluir a uno de sus miembros por inhabilidad moral, con el voto de dos tercios de los presentes.

De acuerdo a fuentes legislativas, la estrategia del oficialismo apunta a reunir los votos necesarios para avanzar con un eventual desafuero, aunque reconocen que, en principio, el número requerido aparece como difícil de alcanzar. Además, anticiparon que podrían presentarse denuncias penales por el presunto delito de “perturbar el orden en las sesiones”, contemplado en el artículo 241 del Código Penal.

