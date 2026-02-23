Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Ajustes

El contexto geográfico obligó a ajustes técnicos específicos. A 2.800 metros de altura, la presión atmosférica es menor que a nivel del mar. “Tuvimos que calibrar las bombas de vacío especialmente por la presión atmosférica de la altura para cuidar la ubre de la vaca”, señaló Murga. Sin esa adaptación, el sistema podría haber ejercido una presión inadecuada, con consecuencias sobre la sensibilidad del animal. La innovación, en este caso, no fue solo importar tecnología, sino adecuarla a las condiciones extremas del Valle.