Robots, vacas e inteligencia artificial: así funciona el tambo más alto del mundo, en Tafí del Valle

El establecimiento está en la localidad de La Bolsa, a 14 kilómetros de Tafí del Valle, camino a Cafayate. Murga cuenta que la historia comenzó en 2007, cuando instalaron el primer tambo en Tucumán, y que recién en 2017 trasladaron toda la estructura a los valles. “Hace dos meses pusimos en marcha la robotización. Las vacas viven en un sistema estabulado, bajo techo, donde tienen confort y protección del frío y del barro. Cada una tiene un chip que la dirige voluntariamente hacia el robot cuando quiere ordeñarse”, detalla.