Un dron fue clave para hallar con vida a Luis Bueso, el comerciante que había desaparecido en Famaillá

Este domingo, alrededor de las 17:30 horas, fue encontrado con vida Luis Bueso, el comerciante de 74 años que había desaparecido el jueves pasado en la ciudad de Famaillá. El hallazgo se concretó en una zona de cañaverales cercana a la ruta nacional 38, y próxima a las localidades de El Ceibal y Manuel García Fernández. Resultó clave para dar con la ubicación exacta del hombre uno de los drones con tecnología térmica (detectan el calor que emiten los cuerpos y lo transforman en imágenes visibles) pertenecientes al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, y el helicóptero de la Policía de la Provincia para sobrevolar el área señalada.