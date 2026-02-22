Un dron fue clave para hallar con vida a Luis Bueso, el comerciante que había desaparecido en Famaillá

Este domingo, alrededor de las 17:30 horas, fue encontrado con vida Luis Bueso, el comerciante de 74 años que había desaparecido el jueves pasado en la ciudad de Famaillá. El hallazgo se concretó en una zona de cañaverales cercana a la ruta nacional 38, y próxima a las localidades de El Ceibal y Manuel García Fernández. Resultó clave para dar con la ubicación exacta del hombre uno de los drones con tecnología térmica (detectan el calor que emiten los cuerpos y lo transforman en imágenes visibles) pertenecientes al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal, y el helicóptero de la Policía de la Provincia para sobrevolar el área señalada.
En el caso intervino la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial Monteros, a cargo de Diego Hevia, quien una vez que tomó intervención en el caso ordenó rápidamente la actuación del departamento de Informática Forense del ECIF, a los fines de localizar la línea del celular del hombre. Este sábado se recibió el informe del tráfico de dichos datos y la geolocalización determinó la zona donde dejó de funcionar el teléfono (el 19 de febrero a las 20:30 horas aproximadamente). Esta información fue trasladada a la Policía, que procedió a realizar un rastrillaje en el sitio durante el día de ayer.
Ya este domingo, el informe de geolocalización aportó mayores precisiones acerca de dónde podría estar Bueso y a partir de allí continuó la búsqueda en horas de la mañana, momento en que se encontró su automóvil, un Toyota Corolla color blanco. De inmediato se convocó al equipo completo del ECIF, que arribó al lugar con su dron con tecnología térmica. Mientras Criminalística del ECIF llevaba a cabo el abordaje del vehículo, se empezó a hacer sobrevolar el dron.
El dron, clave en el hallazgo
A través de la cámara térmica que posee el dron del MPF, se descubrió un cuerpo que tenía signos vitales y rápidamente se dirigieron en cuatriciclo hasta el lugar apuntado, ubicado a 1,5 km de donde fue hallado el auto. Bueso tenía signos vitales, confirmaron los investigadores. Estaba inconsciente y le practicaron RCP. A continuación, lo llevaron hasta la ruta y lo trasladaron en ambulancia al Hospital de Lules, donde informaron que estaba estable, pero muy deshidratado. Luego lo derivaron al Hospital Padilla para un mayor control y monitoreo.
Cabe mencionar que, por parte del ECIF, también trabajaron los peritos de sus departamentos de Análisis Criminal y de Química Legal.