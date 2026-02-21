Secciones
Seguridad

Sin rastros de Luis Bueso: continúa la intensa búsqueda del comerciante desaparecido en Famaillá

El hombre, de 74 años, fue visto por última vez el jueves por la tarde cuando salió de su negocio; su familia teme que haya sufrido un problema de salud.

Hace 37 Min

La incertidumbre crece en el sur tucumano, donde este sábado continúa la búsqueda de Luis Bueso, el comerciante de 74 años que desapareció el jueves por la tarde tras salir de su local en Famaillá y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Según relató su familia, Bueso se retiró de su negocio del rubro oftalmológico, ubicado en Belgrano al 300, alrededor de las 15.17, horario que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a aumentar cuando no respondió llamados ni mensajes a su teléfono celular. Ante la falta de contacto, sus allegados decidieron radicar la denuncia en la comisaría de esa ciudad.

Nadia Bueso, hija del hombre, explicó que su padre reside habitualmente en San Miguel de Tucumán junto a su esposa, en la zona de Godoy Cruz y Mendoza, y que viajaba con frecuencia a Famaillá por cuestiones laborales. “Creemos que no estaba bien. El año pasado tuvo algunos episodios en los que se desorientaba, aunque había realizado un tratamiento y había mejorado”, señaló.

La familia detalló además que Bueso padece hipertensión y diabetes, por lo que no descartan que haya sufrido algún inconveniente de salud. En las imágenes de seguridad, indicaron, se lo observa desorientado. Otro dato que refuerza la hipótesis de una situación imprevista es que las puertas del comercio quedaron abiertas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por sus allegados, el hombre se retiró en su automóvil, un Toyota Corolla blanco, dominio AG 538 YO. También advirtieron que dejó en el local los medicamentos que utiliza a diario, lo que incrementa la preocupación por su estado.

Los familiares señalaron que, además de su vivienda en la capital tucumana, suelen pasar los fines de semana en Tafí del Valle, por lo que no descartan que haya intentado dirigirse hacia esa localidad y se haya desorientado en el trayecto.

Mientras continúan los rastrillajes y las averiguaciones, la familia solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero o con el vehículo. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos 3816316590 (Nadia) o 3815871564 (José).

Temas Famaillá
