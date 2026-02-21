Sin rastros de Luis Bueso: continúa la intensa búsqueda del comerciante desaparecido en Famaillá

Según relató su familia, Bueso se retiró de su negocio del rubro oftalmológico, ubicado en Belgrano al 300, alrededor de las 15.17, horario que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Con el paso de las horas, la preocupación comenzó a aumentar cuando no respondió llamados ni mensajes a su teléfono celular. Ante la falta de contacto, sus allegados decidieron radicar la denuncia en la comisaría de esa ciudad.