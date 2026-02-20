Un comerciante de 74 años desapareció en Famaillá y su familia pide ayuda

Bueso fue visto por última vez a las 15:17 según cámaras de la zona de la ciudad del sur. “El negocio está en Belgrano 317. Él vive en la capital con su mujer. Creemos que no estaba bien. Tuvo algunos episodios el año pasado en los que se perdía, pero hizo un tratamiento y estaba mejor”, detalló Nadia Bueso, a LA GACETA.