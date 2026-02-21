Adiós a Osmar Mendoza, el maestro que enseñó a vivir desde el deporte

En perspectiva, Osmar Arnaldo Mendoza dejó una huella muy profunda en la historia de la educación física en Tucumán y en Argentina. Conocido como “El Tigre” por generaciones de estudiantes tucumanos, falleció este sábado, generando lógicas muestras de tristeza en los distintos ámbitos educativos y deportivos. Nacido un 25 de septiembre de hace 100 años en Paraná, Entre Ríos, creció en una familia sencilla, entre juegos y mojarritas fritas que pescaba en el río Paraná. “Mi madre, Ada Alicia Budini, era italiana. Las hacía muy bien. Papá, Isidoro, era criollo, bien criollo, empleado de Obras Sanitarias”, recordó con cariño en una entrevista póstuma, efectuada en 2025 en ocasión del festejo de los 150 años de la fundación de la escuela Normal Juan Bautista Alberdi, en la que tuvo un recordado paso de muchos años.