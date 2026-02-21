Vélez vs River: hora, TV y las dudas que tiene Marcelo Gallardo para el duelo en Liniers

El resto de los partidos de este domingo

La jornada de domingo se completa con otros dos partidos. Desde las 17, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el “Nuevo Gasómetro”, en un cruce que también asoma exigente para el “Ciclón”. Más tarde, a partir de las 21.30, Unión de Santa Fe será local frente a Aldosivi. Pero en Liniers estará uno de los focos principales de la fecha. Para River, no será un partido más: es la oportunidad de empezar a cambiar la historia reciente y, sobre todo, el humor que rodea a su presente.