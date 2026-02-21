Secciones
Vélez vs River: hora, TV y las dudas que tiene Marcelo Gallardo para el duelo en Liniers

El "Millonario" necesita limpiar su imagen luego de dos duras derrotas en el Apertura; el "Fortín" aparece como un rival de riesgo.

NECESITA MEJORAR. River llega de dos duros golpes contra Tigre y Argentinos e intentará dar el golpe en la casa de Vélez. NECESITA MEJORAR. River llega de dos duros golpes contra Tigre y Argentinos e intentará dar el golpe en la casa de Vélez.
Hace 1 Hs

River llega a Liniers con la necesidad de cambiar el clima. Después de los golpes ante Tigre y Argentinos, Marcelo Gallardo sabe que el partido contra Vélez, desde las 19.15 en el “José Amalfitani”, es una prueba de carácter y de funcionamiento. No sólo por el momento del equipo, sino también por el escenario: en los últimos 20 años, el “Millonario” ganó apenas tres veces allí y arrastra recuerdos que nunca resultaron amables.

“Muñeco” todavía tiene incógnitas en el armado. En el lateral izquierdo, Marcos Acuña volvió a entrenarse con normalidad tras superar un cuadro gripal y pelea el puesto con Matías Viña, que empezó bien el año pero viene de una expulsión y de actuaciones irregulares. La experiencia del ex Sevilla aparece como una opción para darle mayor solidez a una defensa que necesita equilibrio.

También está en duda el arco. Franco Armani ya está disponible después de un arranque de temporada atravesado por lesiones y molestias físicas, pero Gallardo debe decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Santiago Beltrán, que dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones. A eso se suma el regreso de Sebastián Driussi, recuperado de un desgarro, aunque sin ritmo de competencia: puede volver al equipo desde el inicio o ser una carta desde el banco en un ataque que, pese a la cantidad de nombres, sigue en deuda con el gol.

Del otro lado, Vélez también mueve piezas. Guillermo Barros Schelotto perdió a Diego Valdez por un microdesgarro y debe rearmar el mediocampo. Lucas Robertone, Matías Arias y Rodrigo Aliendro son las opciones para ocupar el rol de “5”, cada uno con matices distintos. En ofensiva, el entrenador evalúa sostener a Florián Monzón como único nueve, con Braian Romero como alternativa, y no descarta ajustar el esquema según el desarrollo del partido.

“Mellizo” imagina un duelo abierto, de ida y vuelta, entre dos equipos que buscan el resultado. Para River, sin embargo, el desafío tiene un condimento extra: cortar la racha en un estadio incómodo y empezar a reconstruir confianza. Los antecedentes recientes en Liniers (empates agónicos, derrotas duras y partidos flojos) pesan, y el contexto actual los vuelve todavía más sensibles.

El resto de los partidos de este domingo

La jornada de domingo se completa con otros dos partidos. Desde las 17, San Lorenzo recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el “Nuevo Gasómetro”, en un cruce que también asoma exigente para el “Ciclón”. Más tarde, a partir de las 21.30, Unión de Santa Fe será local frente a Aldosivi. Pero en Liniers estará uno de los focos principales de la fecha. Para River, no será un partido más: es la oportunidad de empezar a cambiar la historia reciente y, sobre todo, el humor que rodea a su presente.

