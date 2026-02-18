River sufrió hasta el final y evitó el papelón en la Copa Argentina

En San Luis, cuando el reloj empezaba a convertirse en enemigo y la noche amenazaba con transformarse en una pesadilla, River Plate encontró alivio desde los 12 pasos. No fue una actuación convincente ni mucho menos tranquilizadora. Fue una victoria sufrida, agónica, trabajada más con insistencia que con lucidez. Pero fue victoria al fin. Y en la Copa Argentina, muchas veces eso es lo único que importa. El 1-0 sobre Ciudad de Bolívar, por los 32avos de final de la Copa Argentina, llegó recién a los 42 minutos del segundo tiempo y evitó un papelón que hubiera profundizado la crisis futbolística del equipo de Núñez. El rival, que hasta el año pasado militaba en el Federal A y que la semana pasada debutó en la Primera Nacional, estuvo a minutos de llevar el duelo a un terreno incómodo, acaso histórico. River venía de dos golpes duros -4 a 1 ante Tigre y 1 a 0 frente a Argentinos Juniors- y necesitaba reencontrarse consigo mismo. No lo logró desde el juego. Sí desde el resultado.