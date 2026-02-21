¿Qué dijo Hugo Colace sobre el arbitraje de Fernando Espinoza en Alta Córdoba?

La derrota en el Monumental de Alta Córdoba dejó sensaciones encontradas en Atlético. Hubo bronca, reclamos y declaraciones fuertes desde el plantel. Pero en conferencia de prensa, Hugo Colace eligió un tono diferente: más medido, más reflexivo, aunque no ajeno al malestar general.
“Fue un partido de ida y vuelta todo el tiempo. Creo que los detalles nos dejaron sin ningún punto en el final”, analizó el DT. Y completó con una frase que sintetizó su postura. “No queda otra que trabajar. Lo lamentamos mucho hoy, pero comemos lo que tenemos que comer, tragamos la bronca y mañana nos despertamos para entrenar de nuevo”, insistió.
Consultado directamente sobre la actuación de Fernando Espinoza, Colace optó por la cautela. “Lo del árbitro dejémoslo para el análisis de todos ustedes. No es conveniente para mí hablar de eso”, explicó ante los medios.
La respuesta, breve y calculada, evitó la confrontación directa, aunque dejó flotando una sensación evidente: el arbitraje tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro.
El técnico sí destacó la reacción de sus dirigidos luego de un primer tiempo cargado de tensión. “En el entretiempo logramos tranquilizarnos todos porque es difícil jugar de esa manera. Salimos al segundo tiempo y pudimos hacer el gol gracias a esa calma”, sostuvo, valorando la capacidad del equipo para recomponerse anímicamente.
Aunque insistió en que no le interesaba hablar de los árbitros, Colace deslizó una frase que resume su mirada: “Obviamente sabemos que tuvo que ver con el partido”. Sin acusaciones explícitas ni declaraciones altisonantes, el entrenador dejó en claro que el contexto arbitral fue un factor más en una noche que terminó con sabor amargo para el “Decano”.
Mesura en las formas, pero bronca contenida por dentro. Así se expresó el DT de Atlético Tucumán tras otra jornada atravesada por la polémica en Alta Córdoba.