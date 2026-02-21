Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El mensaje de Diego Flores para los hinchas de San Martín tras el triunfo de Instituto sobre Atlético Tucumán

El entrenador de Instituto, con pasado reciente en el “Santo”, habló después de la victoria en Alta Córdoba y recordó la final perdida en 2024. “Tengo un cariño muy especial”, aseguró, aunque pidió respeto hacia el "Decano".

Diego Flores habló después del triunfo frente al Decano en Alta Córdoba. Diego Flores habló después del triunfo frente al "Decano" en Alta Córdoba. Foto tomada de La Voz del Interior.
Hace 1 Hs

La victoria de Instituto sobre Atlético no fue un partido más para Diego Flores. El actual entrenador de la “Gloria” tiene un pasado reciente en San Martín, donde dirigió durante 2024 y llevó al equipo hasta la final de la Primera Nacional.

Aquella definición, disputada en el Gigante de Arroyito, terminó con derrota ante Aldosivi y dejó al “Santo” a las puertas del ascenso. Una herida que, según el propio Flores, todavía no cerró del todo.

“Siempre quiero ganar jugando bien, pero la emoción de ganar sobre la hora también es algo muy lindo”, expresó el DT tras el triunfo en Alta Córdoba, en diálogo con Sports Continental.

Consultado por su vínculo con San Martín y el contexto tucumano, Flores no esquivó el tema. “Ganar un partido es muy importante. Más en un inicio de ciclo. Tengo un cariño muy especial por San Martín, he vivido algo muy lindo y todavía no me saco el dolor de haber perdido esa final”, confesó.

Sin embargo, marcó un límite claro. “Prefiero no poner énfasis en el rival y prefiero respetar a Atlético. La victoria son tres puntos muy importantes para Instituto”, agregó, buscando evitar lecturas provocativas en una plaza donde su nombre aún genera emociones encontradas.

Flores también se refirió a la actualidad del club cordobés y destacó el crecimiento institucional. “Instituto hizo una obra espectacular. Está muy cambiado y con esa inversión aspira a mucho más”, señaló, en relación a las mejoras estructurales y la proyección deportiva.

En cuanto al plantel, tuvo palabras para Gustavo Abregú, ex volante del "Santo". “Gustavo está muy bien. Se está adaptando al ritmo de Primera. Creo que hizo dos buenos partidos y tengo expectativas de que dé pasos hacia adelante”, sostuvo.

Entre recuerdos, respeto y presente, Flores dejó un mensaje medido pero sentido. Un entrenador que conoce Tucumán, que todavía carga el dolor de una final perdida, y que hoy celebra desde otra vereda, sin olvidar lo vivido en La Ciudadela.

Temas Instituto Atlético Central CórdobaClub Atlético TucumánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
2

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
3

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
4

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba
6

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Más Noticias
Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Tras el polémico penal ante Atlético Tucumán, Espinoza dejó Alta Córdoba entre abrazos y autógrafos

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Comentarios