El mensaje de Diego Flores para los hinchas de San Martín tras el triunfo de Instituto sobre Atlético Tucumán
El entrenador de Instituto, con pasado reciente en el “Santo”, habló después de la victoria en Alta Córdoba y recordó la final perdida en 2024. “Tengo un cariño muy especial”, aseguró, aunque pidió respeto hacia el "Decano".
La victoria de Instituto sobre Atlético no fue un partido más para Diego Flores. El actual entrenador de la “Gloria” tiene un pasado reciente en San Martín, donde dirigió durante 2024 y llevó al equipo hasta la final de la Primera Nacional.
Aquella definición, disputada en el Gigante de Arroyito, terminó con derrota ante Aldosivi y dejó al “Santo” a las puertas del ascenso. Una herida que, según el propio Flores, todavía no cerró del todo.
“Siempre quiero ganar jugando bien, pero la emoción de ganar sobre la hora también es algo muy lindo”, expresó el DT tras el triunfo en Alta Córdoba, en diálogo con Sports Continental.
Consultado por su vínculo con San Martín y el contexto tucumano, Flores no esquivó el tema. “Ganar un partido es muy importante. Más en un inicio de ciclo. Tengo un cariño muy especial por San Martín, he vivido algo muy lindo y todavía no me saco el dolor de haber perdido esa final”, confesó.
Sin embargo, marcó un límite claro. “Prefiero no poner énfasis en el rival y prefiero respetar a Atlético. La victoria son tres puntos muy importantes para Instituto”, agregó, buscando evitar lecturas provocativas en una plaza donde su nombre aún genera emociones encontradas.
Flores también se refirió a la actualidad del club cordobés y destacó el crecimiento institucional. “Instituto hizo una obra espectacular. Está muy cambiado y con esa inversión aspira a mucho más”, señaló, en relación a las mejoras estructurales y la proyección deportiva.
En cuanto al plantel, tuvo palabras para Gustavo Abregú, ex volante del "Santo". “Gustavo está muy bien. Se está adaptando al ritmo de Primera. Creo que hizo dos buenos partidos y tengo expectativas de que dé pasos hacia adelante”, sostuvo.
Entre recuerdos, respeto y presente, Flores dejó un mensaje medido pero sentido. Un entrenador que conoce Tucumán, que todavía carga el dolor de una final perdida, y que hoy celebra desde otra vereda, sin olvidar lo vivido en La Ciudadela.