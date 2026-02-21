Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”
El capitán del “Decano” cuestionó duramente al árbitro Fernando Espinoza luego del partido en Córdoba. Denunció destrato hacia los jugadores y el cuerpo técnico y aseguró que el juez “no es la persona adecuada para dirigir”.
La derrota dejó heridas abiertas en Atlético. Pero más allá del resultado, el foco volvió a posarse en el arbitraje. Esta vez fue Leonel Di Plácido quien tomó la palabra y no esquivó la polémica. El capitán del “Decano” apuntó directamente contra Fernando Espinoza y lo acusó de mantener actitudes soberbias y de destrato durante el encuentro en Alta Córdoba.
“Espinoza no es la persona adecuada para dirigir. Es soberbio y trata mal a todo el mundo”, lanzó sin rodeos el lateral, visiblemente molesto. Según relató, el juez tuvo comportamientos despectivos tanto con futbolistas como con integrantes del cuerpo técnico.
Di Plácido explicó que, como capitán, debió pasar gran parte del partido dialogando con el árbitro en lugar de enfocarse exclusivamente en el juego. “Uno no viene a discutir, viene a jugar y a ordenar a sus compañeros. Cansa tener que estar 90 minutos detrás de una persona que te falta el respeto”, sostuvo.
El defensor detalló algunas frases que, según su versión, el árbitro les habría dicho a los jugadores. “A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’. Al técnico le marcaba la cantidad de partidos que tenía en Primera. Es una falta de respeto”, agregó.
Para Di Plácido, el equipo había logrado acomodarse mejor en el segundo tiempo y consideró que Atlético hizo “un buen partido”, más allá del resultado adverso. Sin embargo, remarcó que hubo situaciones que escaparon al control del plantel y que influyeron en el clima general del encuentro.
Incluso fue más allá y denunció que, tras el pitazo final, el árbitro habría tenido un cruce fuera del campo de juego. “Después del partido invitó a pelear a personas que estaban afuera. Son cosas que no pueden pasar”, afirmó.
El lateral también vinculó su salida del campo con la tensión acumulada. “Vino y me dijo que me iba a echar. Así es todo el tiempo. Te quiere manejar el partido”, señaló, dejando en claro que la relación con el juez fue tirante desde el inicio.
Las declaraciones del capitán se suman al malestar ya expresado por el club en redes sociales y vuelven a instalar el debate sobre el rol arbitral en un partido que terminó cargado de polémica. “Nosotros venimos a trabajar y merecemos respeto”, cerró Di Plácido, en una frase que sintetiza el reclamo del plantel “decano”.