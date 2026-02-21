Di Plácido, sin filtros tras la derrota de Atlético Tucumán: “Espinoza es soberbio y nos trata mal”

La derrota dejó heridas abiertas en Atlético. Pero más allá del resultado, el foco volvió a posarse en el arbitraje. Esta vez fue Leonel Di Plácido quien tomó la palabra y no esquivó la polémica. El capitán del “Decano” apuntó directamente contra Fernando Espinoza y lo acusó de mantener actitudes soberbias y de destrato durante el encuentro en Alta Córdoba.