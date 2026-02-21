El desesperado pedido del cuerpo técnico de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: "Nos dejan sin trabajo"
Mientras el árbitro sancionaba la infracción que derivó en el gol de Instituto, en la transmisión se escuchó el grito de un integrante del “Decano”. “Nos dejan sin trabajo y ustedes siguen”, dijeron.
La polémica en Alta Córdoba no sólo se expresó en las decisiones arbitrales y en los reclamos dentro del campo. También quedó expuesta en un audio que captó la transmisión oficial del partido entre Instituto y Atlético.
Cuando Fernando Espinoza marcaba el punto penal a favor del conjunto cordobés (una decisión que desató fuertes cuestionamientos) se escuchó claramente el grito desesperado de un integrante del cuerpo técnico del “Decano”.
“Nos dejan sin trabajo y ustedes siguen”, se oyó desde el banco "decano", en una frase cargada de tensión y angustia. El audio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en otro de los focos del debate posterior al encuentro.
El penal, que significó la apertura del marcador, cambió el desarrollo de un partido que hasta ese momento se mantenía equilibrado. La decisión generó protestas inmediatas de los jugadores y del cuerpo técnico, que consideraron inexistente la infracción sancionada.
La frase captada por los micrófonos expuso el clima de nerviosismo que se vivía en el banco visitante. Más allá del resultado, dejó en evidencia la dimensión que el plantel le atribuyó a esa jugada puntual y el impacto que podía tener en el futuro inmediato del equipo.
En una noche atravesada por la polémica, el grito desde el banco terminó siendo una postal sonora del malestar de Atlético Tucumán en Alta Córdoba.