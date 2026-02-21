El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”
La cuenta oficial del “Decano” publicó el 1-0 de Instituto y remarcó que el tanto llegó “luego de un penal inexistente”. El mensaje se viralizó en X y dejó en claro el malestar del club por la decisión arbitral en Alta Córdoba.
La polémica no terminó con el pitazo final en el Monumental de Alta Córdoba. Minutos después del penal sancionado por Fernando Espinoza, que derivó en el 1-0 de Instituto, la cuenta oficial de Atlético fijó postura en redes sociales.
A los 35 minutos del primer tiempo, el conjunto cordobés se puso en ventaja a través de Alex Luna, desde los doce pasos. La acción generó controversia inmediata: el árbitro señaló una falta dentro del área que prácticamente nadie reclamó en el estadio. Espinoza marcó el punto penal y cambió el rumbo de un partido que hasta ese momento era parejo y estaba 0-0.
Poco después del gol, la cuenta oficial del “Decano” en X publicó el parte habitual del encuentro, pero con un agregado que no pasó inadvertido. El mensaje indicó: “35’ PT Gol de Instituto. Alex Luna el autor. Luego de un penal inexistente”.
La elección de la palabra fue directa y contundente. “Inexistente”. Sin eufemismos ni rodeos. El posteo superó rápidamente las decenas de miles de visualizaciones y generó una catarata de reacciones entre hinchas y usuarios de la red social.
La publicación dejó en evidencia el malestar de Atlético Tucumán con el arbitraje en Córdoba y se sumó al debate que volvió a instalarse tras otra actuación controvertida de Espinoza en un partido del “Decano”.