El posteo de Atlético Tucumán tras el polémico penal de Espinoza: “Inexistente”

A los 35 minutos del primer tiempo, el conjunto cordobés se puso en ventaja a través de Alex Luna, desde los doce pasos. La acción generó controversia inmediata: el árbitro señaló una falta dentro del área que prácticamente nadie reclamó en el estadio. Espinoza marcó el punto penal y cambió el rumbo de un partido que hasta ese momento era parejo y estaba 0-0.