Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

El pedido desesperado a la política

Ante la gravedad de la situación, la familia solicitó ayuda pública para coordinar un traslado inmediato a la Argentina. Scarafía apeló directamente a las autoridades políticas: “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”.