Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

El empresario de la carne y dirigente peronista, Alberto Samid (78), fue internado de urgencia en las últimas horas en el Hospital Cantegril de Punta del Este y su estado de salud generó alarma en su entorno familiar.
Su esposa, Marisa Scarafía, confirmó que el cuadro inicial de una infección urinaria derivó en una complicación mayor. "El cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es, pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas y glóbulos blancos", explicó.
Actualmente, el empresario fue trasladado a un "piso de área restringida" y, si bien permanece estable, su condición es delicada.
El pedido desesperado a la política
Ante la gravedad de la situación, la familia solicitó ayuda pública para coordinar un traslado inmediato a la Argentina. Scarafía apeló directamente a las autoridades políticas: “Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”.
Según precisó la mujer, el Sanatorio Mitre de Buenos Aire ya tiene todo preparado para recibirlo. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, insistió, agregando que se encuentra sola en Uruguay junto a su marido y que sus nietos en Argentina están "muy angustiados".
Hasta el momento, la familia no ha recibido respuestas oficiales de la gobernación bonaerense, mientras los médicos en Punta del Este intentan detectar la bacteria específica que desencadenó la infección en la sangre.