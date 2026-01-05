Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

¿Cabello claro y flequillo? Miley Cyrus confirmó una celebración por los 20 años de Hannah Montana

Durante su paso por el Festival de Palm Springs, la artista aseguró estar trabajando en una "gran fiesta de cumpleaños" para honrar el papel que la lanzó a la fama mundial en 2006.

La artista que dio vida a Hannah Montana tiene planeado revivirla por un momento. La artista que dio vida a Hannah Montana tiene planeado revivirla por un momento. Fotos: Variety/Instagram
Hace 4 Hs

Aunque ya había algunos precedentes sobre la próspera carrera que tendría Miley Cyrus, el 2006 vio el nacimiento de una gran estrella. En marzo de ese año, el canal del ratón estrenaba una de sus series más populares, “Hannah Montana”. En una de sus más recientes apariciones públicas, Cyrus confirmó que está preparando algo grande para no dejar pasar sin más los 20 años de Hannah.

Premios Grammy: Miley Cyrus celebró sus estatuillas y dejó frases para la interpretación y la polémica

Premios Grammy: Miley Cyrus celebró sus estatuillas y dejó frases para la interpretación y la polémica

La exitosa serie contaba la doble vida de Miley Stewart, una adolescente de Malibú que intentaba llevar adelante su día a día con normalidad, mientras de forma incógnita se subía a los escenarios para convertirse en Hannah, la mayor artista pop juvenil del momento. El elenco contó con la participación permanente de Emily Osment, Jason Earles y Billy Ray Cyrus, el padre de la cantante. Además, llegaron estrellas como Dolly Parton, Taylor Swift y Selena Gómez.

Miley Cyrus anticipó la reaparición de Hannah Montana

Miley está enloquecida por revivir a Hannah, aunque sea por un momento, y eligió aprovechar el vigésimo aniversario de la serie para hacerlo. Aunque no contó si está trabajando en colaboración con Disney, que sigue teniendo los derechos de la serie, sí confirmó que está preparando algo para homenajear al papel que la hizo saltar a la fama definitivamente.

Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y Cyrus fue una de sus invitadas. Un entrevistador de Variety le preguntó si prepararía algo para recordar los 20 años de la serie y ella lo confirmó. “Ya estamos trabajando en eso”, dijo la artista. Aunque le pidieron que revelara algún detalle, se negó a dar más información. Solo dejó claro que está al 100% comprometida con la causa, porque hasta se cambió el cabello para parecerse nuevamente a su personaje del 2006.

En una segunda entrevista para el medio ET, su entrevistadora abordó nuevamente el tema. “¿Vas a hacer algo por los fans? Los fans lo amarían”, dijo la periodista en relación al aniversario. “Los fans lo merecen”, concedió Cyrus. También eligió anticipar un pequeño detalle más. “Tenemos que celebrar. Hay una gran fiesta de cumpleaños que me estoy imaginando”, dijo misteriosa.

“Quiero honrar a Hannah más que nadie”, aseguró la cantante. Pese a que no hay cifras confirmadas de cuánto dinero ganó Disney con la serie, se estima que solo con “Hannah Montana: la película”, que salió en 2009, se recaudaron US$ 155,5 millones. “Estuve aclarándome el cabello y haciéndome flequillo, ¿sabés a lo que me refiero?”, volvió a destacar la artista.

Temas Miley Cyrus
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca
1

Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición
2

Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

Nosotros estamos a cargo: Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que no le queda mucho tiempo
3

"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia
4

El día en el que la AFA perdió el blindaje y se puso fin al pacto de tolerancia

Pulga Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?
5

"Pulga" Rodríguez, sin lugar en Colón y con licencia prolongada: ¿podría cerrar su carrera en Tucumán?

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño
6

Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

Más Noticias
El detrás de escena del videoclip de Karol G: cómo fue la experiencia de Felipe, el nene tucumano que se volvió viral

El detrás de escena del videoclip de Karol G: cómo fue la experiencia de Felipe, el nene tucumano que se volvió viral

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Compras en el exterior: quiénes pueden pedir el reintegro y cómo hacer el trámite

Compras en el exterior: quiénes pueden pedir el reintegro y cómo hacer el trámite

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: siete provincias en riesgo

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Comentarios