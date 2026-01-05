¿Cabello claro y flequillo? Miley Cyrus confirmó una celebración por los 20 años de Hannah Montana

Aunque ya había algunos precedentes sobre la próspera carrera que tendría Miley Cyrus, el 2006 vio el nacimiento de una gran estrella. En marzo de ese año, el canal del ratón estrenaba una de sus series más populares, “Hannah Montana”. En una de sus más recientes apariciones públicas, Cyrus confirmó que está preparando algo grande para no dejar pasar sin más los 20 años de Hannah.
La exitosa serie contaba la doble vida de Miley Stewart, una adolescente de Malibú que intentaba llevar adelante su día a día con normalidad, mientras de forma incógnita se subía a los escenarios para convertirse en Hannah, la mayor artista pop juvenil del momento. El elenco contó con la participación permanente de Emily Osment, Jason Earles y Billy Ray Cyrus, el padre de la cantante. Además, llegaron estrellas como Dolly Parton, Taylor Swift y Selena Gómez.
Miley Cyrus anticipó la reaparición de Hannah Montana
Miley está enloquecida por revivir a Hannah, aunque sea por un momento, y eligió aprovechar el vigésimo aniversario de la serie para hacerlo. Aunque no contó si está trabajando en colaboración con Disney, que sigue teniendo los derechos de la serie, sí confirmó que está preparando algo para homenajear al papel que la hizo saltar a la fama definitivamente.
Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y Cyrus fue una de sus invitadas. Un entrevistador de Variety le preguntó si prepararía algo para recordar los 20 años de la serie y ella lo confirmó. “Ya estamos trabajando en eso”, dijo la artista. Aunque le pidieron que revelara algún detalle, se negó a dar más información. Solo dejó claro que está al 100% comprometida con la causa, porque hasta se cambió el cabello para parecerse nuevamente a su personaje del 2006.
En una segunda entrevista para el medio ET, su entrevistadora abordó nuevamente el tema. “¿Vas a hacer algo por los fans? Los fans lo amarían”, dijo la periodista en relación al aniversario. “Los fans lo merecen”, concedió Cyrus. También eligió anticipar un pequeño detalle más. “Tenemos que celebrar. Hay una gran fiesta de cumpleaños que me estoy imaginando”, dijo misteriosa.
“Quiero honrar a Hannah más que nadie”, aseguró la cantante. Pese a que no hay cifras confirmadas de cuánto dinero ganó Disney con la serie, se estima que solo con “Hannah Montana: la película”, que salió en 2009, se recaudaron US$ 155,5 millones. “Estuve aclarándome el cabello y haciéndome flequillo, ¿sabés a lo que me refiero?”, volvió a destacar la artista.