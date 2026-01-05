¿Cabello claro y flequillo? Miley Cyrus confirmó una celebración por los 20 años de Hannah Montana

Este fin de semana se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Palm Springs y Cyrus fue una de sus invitadas. Un entrevistador de Variety le preguntó si prepararía algo para recordar los 20 años de la serie y ella lo confirmó. “Ya estamos trabajando en eso”, dijo la artista. Aunque le pidieron que revelara algún detalle, se negó a dar más información. Solo dejó claro que está al 100% comprometida con la causa, porque hasta se cambió el cabello para parecerse nuevamente a su personaje del 2006.