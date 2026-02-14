"En el Barro 2": quién es quién en el explosivo regreso del drama carcelario a Netflix

Las puertas de "La Quebrada" se vuelven a cerrar, pero esta vez las reglas cambiaron. Con el sello de Sebastián Ortega, la segunda temporada de "En el Barro" ya está disponible en Netflix, para redoblar la apuesta con alianzas más peligrosas y una violencia que no da tregua. Mientras Ana Garibaldi retoma su rol central, el penal recibe a nuevas figuras que llegan para disputar el poder absoluto.
El casting de esta entrega suma nombres de peso que prometen sacudir la jerarquía interna. El penal que adquirió fama por la llegada de “las embarradas” cuenta con nuevas internas que ponen el liderazgo en disputa, además de provocar traiciones cruzadas. Como lo muestra el tráiler oficial, en ‘La Quebrada’ ya no alcanza para sobrevivir, a menos que sepas elegir de qué lado estar.
La historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo antes de su trágica muerte
Los nuevos personajes de "En el Barro 2"
Verónica Llinás es “La Gringa Casares”
Es la mujer que ahora concentra el poder absoluto dentro de la cárcel. Astuta, fría y estratégica, maneja a las internas a su antojo y sostiene una relación de complicidad con las autoridades, lo que le permite acceder a beneficios exclusivos y moverse como una verdadera “presa VIP”.
Su liderazgo no solo se basa en el miedo, sino también en una red de favores y castigos que la convierten en la figura más temida del pabellón. Sin embargo, su dominio empieza a tambalear cuando “Gladys Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal y decide disputarle el control.
Eugenia “China” Suárez es “Nicole García”
La actriz interpreta a una reclusa que mantiene una relación sentimental con La Gringa. No obstante, el personaje es mucho más complejo de lo que aparenta. Nicole vive una doble vida dentro del penal: mientras sostiene su vínculo con la líder, también mantiene un romance clandestino con otra interna.
Esa traición no solo pone en riesgo su posición privilegiada, sino también su propia seguridad. De hecho, su historia da un giro crucial cuando decide cambiar de bando y acercarse a Gladys Borges, despertando los celos obsesivos de La Gringa, quien no tolera perder el control ni en el poder ni en el amor.
Julieta Ortega es “Helena”
Es una interna distinta a las demás. Vive en el pabellón junto a su hijo Vito, lo que ya la convierte en un caso particular dentro del sistema penitenciario. Es respetuosa, educada y reservada, pero su pasado esconde un secreto que, cuando salga a la luz, provocará un verdadero terremoto dentro de la cárcel.
Helena representa uno de los personajes sensibles de la temporada: la maternidad tras las rejas y las complejidades emocionales que implica criar a un hijo en ese entorno hostil.
Vuelven los personajes principales
La historia central vuelve a girar en torno a Gladys Borges, quien recuperó su libertad y ahora se dedica a criar a su nieto Juan Pablo. Sin embargo, una nueva caída en el delito la devuelve a ‘La Quebrada’, pero el escenario ya no es el mismo: el poder cambió de manos y ahora deberá decidir si se adapta o pelea.
También regresan personajes que dejaron huella en la primera entrega. Érika de Sautu Riestra retoma su rol como “Olga”, ahora enfocada en reinventar su negocio de estética corporal a través de un chat intercarcelario.
Carolina Ramírez vuelve como “Yael”, quien enfrenta una profunda depresión y problemas de consumo tras haber dado en adopción a su hija. Tampoco podía faltar Lorena Vega, que regresa como “La Zurda”, pero sometida a la autoridad de La Gringa.