"En el Barro 2": quién es quién en el explosivo regreso del drama carcelario a Netflix

Las puertas de "La Quebrada" se vuelven a cerrar, pero esta vez las reglas cambiaron. Con el sello de Sebastián Ortega, la segunda temporada de "En el Barro" ya está disponible en Netflix, para redoblar la apuesta con alianzas más peligrosas y una violencia que no da tregua. Mientras Ana Garibaldi retoma su rol central, el penal recibe a nuevas figuras que llegan para disputar el poder absoluto.